Yerel seçim 2024 Ankara sonuçları: Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu kazanacak?

Yerel seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla takip ediliyor. Ankara seçim sonuçları, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber birazdan açıklanacak. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı. Anlık sonuçlar ve YSK verilerinin tamamlanmasının ardından "Ankara Belediyesi’ni kim kazandı?" sorusu da yanıt bulmuş olacak.

Ankara yerel seçim 2024 sonuçları

Açılan Sandık: % 35.57

CHP adayı Mansur Yavaş: Oyların yüzde 58.44'ü

AK Parti adayı Turgut Altınok: Oyların yüzde 33.91'i