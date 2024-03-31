Yerel seçim 2024 Ankara sonuçları: Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu kazandı?
Son dakika yerel seçim sonuçları... Türkiye, yerel yönetimleri belirlemek için sandık başına giderken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kim olacağı merak ediliyor. Ankara tercihini Mansur Yavaş'tan mı yoksa Turgut Altınok'tan yana mı kullandı? 31 Mart 2024 Ankara'da yerel seçim sonuçları açıklandı mı? İşte Ankara yerel seçim sonuçlarından ilk veriler dakikalar sonra gelecek.
Yerel seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla takip ediliyor. Ankara seçim sonuçları, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber birazdan açıklanacak. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı. Anlık sonuçlar ve YSK verilerinin tamamlanmasının ardından "Ankara Belediyesi’ni kim kazandı?" sorusu da yanıt bulmuş olacak.
Ankara Belediye Başkanı Adayları kimler?
31 Mart 2024 günü belediye başkanı olabilmek için yarışacak adaylar şöyle:
AK Parti Turgut Altınok
CHP Mansur Yavaş
İYİ Parti Cengiz Topel Yıldırım
DEM Parti Gültan Kışanak
Yeniden Refah Suat Kılıç
Zafer Partisi Hüseyin Bartu Soral
Saadet Cafer Güneş
Memleket Zafer Burak Hasar
DEVA Partisi Celal Mümtaz Akıncı
Ankara Belediyesi hangi partide?
2019 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP adayı Mansur Yavaş 1.662.183 oy ve yüzde 50.93 oran elde ederek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. En yakın rakibi AK Parti'den Mehmet Özhaseki ise 1.537.694 oy ve yüzde 47.11 oran elde etmişti.