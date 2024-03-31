Yerel seçim 2024 Ankara sonuçları: Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu kazandı?

Yerel seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla takip ediliyor. Ankara seçim sonuçları, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber birazdan açıklanacak. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı. Anlık sonuçlar ve YSK verilerinin tamamlanmasının ardından "Ankara Belediyesi’ni kim kazandı?" sorusu da yanıt bulmuş olacak.

Ankara Belediye Başkanı Adayları kimler?

31 Mart 2024 günü belediye başkanı olabilmek için yarışacak adaylar şöyle:

AK Parti Turgut Altınok

CHP Mansur Yavaş

İYİ Parti Cengiz Topel Yıldırım

DEM Parti Gültan Kışanak

Yeniden Refah Suat Kılıç

Zafer Partisi Hüseyin Bartu Soral

Saadet Cafer Güneş

Memleket Zafer Burak Hasar

DEVA Partisi Celal Mümtaz Akıncı

Ankara Belediyesi hangi partide?

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP adayı Mansur Yavaş 1.662.183 oy ve yüzde 50.93 oran elde ederek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. En yakın rakibi AK Parti'den Mehmet Özhaseki ise 1.537.694 oy ve yüzde 47.11 oran elde etmişti.