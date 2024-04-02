Yerel Seçim 2024: Behzat Ç. ile tanınan Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut zaferini Erik Dalı’yla kutladı
Behzat Ç. dizisiyle Türkiye’nin en ünlü oyuncularından biri haline gelen Erdal Beşikçioğlu, CHP’nin adayı olarak yarıştığı Ankara’nın Etimesgut ilçesinde başkanlığı aldı. Yüzde 56,5’tan fazla oyla seçimi kazanan Beşikçioğlu, zaferini Erik Dalı oynayarak kutladı.
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, CHP saflarında yarıştığı seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre; oyların yüzde 56,58’ini almıştı. MHP’li rakibi Enver Demirel ise yüzde 32,62’de kalmıştı.
Beşikçioğlu, dün saat 17.30'da halkı kutlamaya davet etmişti. Coşkulu kalabalık, Beşikçioğlu'nu tebrik etmek için Etimesgut Meydanı'nda toplandı. Beşikçioğlu, kalabalığa teşekkür konuşması yaparken, Etimesgut'ta yeni bir dönem başlayacağını müjdeledi.
Sahnede 📹🧿 pic.twitter.com/nmR2GRR1Om— Deniz Demir (@demirdenizchp) April 1, 2024
Erdal Beşikçioğlu kalabalığa hitap ettiği minibüsün üzerinde Erik Dalı oynarken, kutlama görüntülerini CHP Milletvekili Deniz Demir X (Twitter ) hesabından paylaştı.