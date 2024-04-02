Yerel Seçim 2024: CHP lideri Özgür Özel seçim sonrası en büyük hayal kırıklığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nden büyük sıçrama yaparak birinci parti olarak çıktı. CHP, 1977'den bu yana bir ilki gerçekleştirirken yüzde 37,77 oy oranına ulaştı. CHP lideri bu zaferi "cam tavanın kırılması" olarak nitelendirdi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz’a konuşan Özel, erken seçim talep etmeyeceklerini belirterek, “Bu güvensizlik oyudur, erken seçime gir” dersem bana itimat eden AK Partili ve MHP’lilere haksızlık yapmış olurum” dedi.

Manisa, Balıkesir, Eskişehir…

En çok Manisa Soma’nın kazanılmasına sevindiğini aktaran Özel, Eskişehir, Manisa, Artvin ve Muğla Marmaris’in alınmasına sevindiğini gerekçeleriyle anlattı. Belediyenin kaybedildiği Kırklareli’ne ilişkin ise Özel, “Kazanmak için her şeyi yaptık ama eksiğimiz var demek ki. Ona bakmak lazım” ifadelerini kullandı.

'Tunç Soyer' dedi ve gerekçesini açıkladı

Yerel seçimler 2024 sürecinde en büyük hayal kırıklığının eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer olduğunu açıklayan Özel, şöyle konuştu:

* Çağırdım, anlattım. Cemil Tugay’ın ankette en yüksek oyu alan iki isimden biri olduğunu kendisi de gördü. Yurt dışı görev teklif ettim. Memnun oldu. Akşam yemeğe çıktık birlikte. “Kıbrıs, Amerika ve Brüksel’deki temsilcilikle birlikte Pekin ve Moskova’da şube açalım. Yurt dışı ilişkilerde iyisiniz” dedim. “Onore oldum, çok sevindim” dedi. Gitti, birkaç gün sonra çok kötü açıklamalar yaptı. En büyük hayal kırıklığım…