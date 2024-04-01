YEREL SEÇİM 2024 SONUÇLARI: Türkiye'nin en genç belediye başkanları belli oldu

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Resmi olmayan sonuçlar açıklanırken, Türkiye'nin en genç belediye başkanları da belli oldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, 31 yaşındaki CHP'nin adayı Hüseyin Can Güner kazandı. Güner, oyların %65.3'ünü alarak zafer elde etti.

Tuzla'da Eren Ali Bingöl

İstanbul Tuzla'da 1993 doğumlu CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl, kazandı. 31 yaşındaki Bingöl, Türkiye'nin en genç belediye başkanları arasında yer aldı.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Bodrum Belediyesi’nin yeni başkanı seçilen 31 yaşındaki Tamer Mandalinci, oldu.

AKP Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya (36), kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde de 1991 yılında doğan, Utku Caner Çaykara resmi olmayan sonuçlara göre sayılan oyların yüzde 53'ünü alarak belediye başkanı seçildi.