YEREL SEÇİM 2024... Tablo değişti! İBB Meclisi'nde hangi parti kaç sandalye kazandı?

Mega kentte, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gerçekleştirilen seçimde, seçmenlerden yüzde 51.14 oy olarak yeniden başkan seçildi. 2019'daki seçimle kıyaslandığında CHP, kazandığı hiçbir ilçeyi kaybetmedi bunlara 12 ilçe daha ekledi. 26 ilçeyi CHP'li başkanlar yönetecek. Daha önce Cumhur İttifakı'nın ağırlıkta olduğu İBB Meclisi'nde de çoğunluk CHP'ye geçti.

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından İBB Meclisi'ndeki dağılıma ilişkin bir paylaşım yaptı:

"31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarına göre İBB Meclisi üye sayısı şöyle şekillenmiştir:

CHP: 184

AKP: 130

MHP: 2

İstanbul’a hayırlı olsun."