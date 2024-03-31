YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024: İşte İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'den ilk seçim sonuçları

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına geçti. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı. 2024 yerel seçimlerden ilk sonuçlar gelmeye başladı. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana dahil büyükşehirlerden gelecek seçim sonuçları merakla takip ediliyor. İşte yerel seçimden ilk sonuçlar...

YSK Başkanı Ahmet Yener'den yayın yasağının kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yener, "Yayın yasağına riayet eden basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ancak yayın yasağını delen, sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan yayın kanalları hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ilan ediyoruz. Şu an itibarıyla yayın yasağı kalkmıştır" dedi.

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