Yerel seçimler için yeni sistem önerisi

02 Nisan 2019

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimler için yeni sistem önerisinde bulundu. İlçe başkanlarını büyükşehir başkanının ataması gerektiğini söyleyen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi olsun olmasına, ama ilçelerdeki irade büyükşehire istikamet çizmiyorsa, etki etmiyorsa buna ne diyeceğiz, nasıl yorumlayacağız? Öyle bir sistem inşa edilsin ki, sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin. Hiç olmazsa büyükşehir ölçeğinde hem bir tutarlılık, hem bir ahenk, hem de bir denge sağlanmış olur."