Yerel seçimlerle ilgili düzenleme haftaya Meclis'te
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yerel seçimlerle ilgili düzenlemeleri içeren paketin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacağını söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti ve MHP arasında oluşturulan Milli Mutabakat Komisyonu ve uyum komisyonunun çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Yazıcı, "Yerel seçimlere ilişkin; aday olacakların 18 yaşını doldurmalarının yeterli olmasına, seçim güvenliğine ilişkin bazı düzenlemeler hazır durumda. Seçim mevzuatına ilişkin çalışma yapan arkadaşımızın koordinesinde bu çalışmalar tamamlanmıştır. (Yerel seçimden) Bir yıl önce çıkarılması zorunlu olan düzenlemeleri içeren paket önümüzdeki hafta içinde sanırım Meclis'e sunulur." dedi.