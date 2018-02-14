ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C

Yerel seçimlerle ilgili düzenleme haftaya Meclis'te

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yerel seçimlerle ilgili düzenlemeleri içeren paketin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacağını söyledi.

Yerel seçimlerle ilgili düzenleme haftaya Meclis'te
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti ve MHP arasında oluşturulan Milli Mutabakat Komisyonu ve uyum komisyonunun çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yazıcı, "Yerel seçimlere ilişkin; aday olacakların 18 yaşını doldurmalarının yeterli olmasına, seçim güvenliğine ilişkin bazı düzenlemeler hazır durumda. Seçim mevzuatına ilişkin çalışma yapan arkadaşımızın koordinesinde bu çalışmalar tamamlanmıştır. (Yerel seçimden) Bir yıl önce çıkarılması zorunlu olan düzenlemeleri içeren paket önümüzdeki hafta içinde sanırım Meclis'e sunulur."  dedi.

Son dakika Hayati Yazıcı ittifak komisyonu

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.