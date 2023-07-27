Yerel yönetimlere fırsat: Kamu özel İşbirliği Modeli

Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, “KÖİ Modeli, hem kamu hem son kullanıcı hem de özel sektöre sunduğu avantajlarla; dirençli ve akıllı şehirlerin inşasında özellikle yerel yönetimlere büyük fırsatlar sunuyor. GYODER Erişilebilir Konut Projesi bunun iyi kurgulanmış önemli örneklerinden birisidir” dedi.

Şehirlerin doğal afetlere dirençli ve akıllı olarak yeniden kurgulanması zorunluluğu farklı çözüm yollarının tartışılmasını beraberinde getirdi. GYODER tarafından açıklanan Erişilebilir Konut Projesi önerdiği Kamu Özel Sektör İş birliği modeliyle bu alana bir kez daha dikkat çekti. Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, KÖİ Modeli’nin, sadece mega projeler için bir araç olmadığını ifade etti.

Modelin, uluslararası alanda etkin olarak üstyapı projelerinde de kullanıldığını söyleyen Dr. Aydın, “Eurostat’ın tahminlerine göre 2030’a kadar sadece Avrupa’da sosyal altyapıdaki eksikliklerin giderilmesi için 1,5 trilyon euro tutarında ilave yatırım yapılması gerekecek. Bu miktar, Ukrayna’daki savaş ve Türkiye’nin yaşamış olduğu deprem sonrası daha da fazla yükselecek” dedi. Aydın, KÖİ Modeli’nin, finansa erişim, yeni teknolojilerin kullanımı, risk paylaşımı, yatırımların doğru zamanlaması ve öngörülebilir bütçe gibi kavramlarla büyük avantajlar sunduğunu hatırlattı.

Aydın, KÖİ Modeli’nin yerel yönetimlere büyük fırsatlar sunduğuna dikkat çekerek, “Şehirlerin akıllı kentler olarak yeniden inşasında, özel sektörün finansman bulma, inovasyon, projelerin belirlenen bütçe ve süre içerisinde tamamlanması ve koordinasyon yeteneğinden mutlaka faydalanılmalı” diye konuştu.