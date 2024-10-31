Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kimdir? Neden tutuklandı? Hangi partiden?

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alındığı ve ardından tutuklandığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen operasyon ve soruşturmanın detayları hakkında bir açıklama yaparak süreci kamuoyuyla paylaştı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Özer'in 10 yıl boyunca PKK/KCK ile bağlantılı kişilerle iletişim kurduğu ve örgüt yöneticileriyle yoğun ilişki içinde olduğu tespit edildi. Özer'in Kongra-Gel Eş Başkanı Remzi Kartal ile de çok sayıda görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer neden tutuklandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Şüphelinin, terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve örgütün Kuzey Irak'taki Kandil bölgesindeki yönetici kadrosuna ulaştırılan örgütsel dokümanlar, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde 'demokratik özerklik' projesinde görevlendirilmesi, iletişim kayıtları ve hesap hareketleri gibi delillere göre, PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçunu işlediğine dair kuvvetli şüphe oluşmuştur. Bu kapsamda konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılmış, suç delillerine el konulmuş ve şüpheli gözaltına alınmıştır."

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kimdir? Hangi partiden seçildi?

Prof. Dr. Ahmet Özer, 1960 yılında Van'da doğdu. Eğitim hayatına Muradiye Ortaokulu ve Van Atatürk Lisesi'nde başladıktan sonra, Hakkâri Lisesi ve Diyarbakır Lisesi'nde devam etti ve 1977 yılında mezun oldu. 1980 yılında Van Eğitim Enstitüsü'nü, 1986 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü birincilikle tamamladı. Aynı üniversitede Sosyoloji Bölümü'nde yan dal eğitimi aldı.

Özer, Hacettepe Üniversitesi’nde "Aşiret Düzeni ve Brukanlar" başlıklı teziyle sosyoloji alanında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ise "Karl Popper ve Thomas Kuhn'un Bilim Felsefelerinin Karşılaştırması" teziyle bilim ve siyaset felsefesi alanında yüksek lisans yaptı. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde "GAP'ın Sosyo Ekonomik ve Politik Boyutları" başlıklı çalışmasıyla sosyoloji doktoru unvanını aldı. Mastır ve doktora tezleri kitap olarak yayınlandı.

1999 yılında "Osmanlı'dan Cumhuriyete Siyasal Kurum ve Düşüncelerde Süreklilik ve Değişme" adlı teziyle Mersin Üniversitesi'nde siyaset bilimi doçenti oldu. 2009 yılında ABD’de yaptığı araştırmalara dayalı olarak yazdığı "11 Eylül, ABD, Türkiye ve Küreselleşme" başlıklı takdim tezi ile Süleyman Demirel Üniversitesi'nde profesör unvanı aldı.

Prof. Dr. Ahmet Özer, evli ve iki çocuk babası olup üç dil bilmektedir. 2024 yılında yapılan seçimlerde CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan Adayı olarak seçime katıldı ve Esenyurt Belediye Başkanı seçildi.