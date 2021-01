"Yerleşim yerlerinde yapı stoku çıkartılmalı, risk analizi bir an önce yapılmalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç başkanlığındaki heyet Elazığ'daki bir otelde düzenlenen toplantıda, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Öztunç, burada yaptığı konuşmada, dün kentte çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını anımsattı.

Depremin ardından yüzlerce artçı deprem yaşandığını aktaran Öztunç, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu ve deprem gerçeğinin bulunduğunu belirtti.

Depremin unutulmaması gerektiğini kaydeden Öztunç, şöyle devam etti:

"Deprem oluyor, insanlar enkaz altında kalıyor, hepimiz koşuyoruz, hepimiz canla başla çalışıyoruz. 10 gün sonra her şey unutuluyor. Yeni bir deprem olana kadar herkes her şeyi unutuyor. Bu yanlış. Türkiye'de deprem fay hattı üzerinde bulunan tüm yerleşim alanlarında yapı stoku çıkartılmalı. Risk analizi bir an önce yapılmalıdır. Deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasına ilişkin tedbirler alınmalıdır. Biz bu konuda geniş bir çalışma yaptık, önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bizim bir derdimiz var, depremi yaşayan Elazığ'ın sorunu çözülsün. Bunun için de elimizden geldiği kadar her gün her fırsatta hem mecliste gündeme getireceğiz hem de iktidara söylemeye devam edeceğiz."

Dün incelemelerde bulunulmuştu

Öztunç başkanlığındaki heyet, dün Sivrice ilçesinde kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret ettikten sonra ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ali Öztunç, temaslarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 30 milletvekiliyle Elazığ'da bulunduklarını aktararak, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatmayı amaçladıklarını dile getirdi.

"Deprem oluyor 3-5-10 gün medyada gündemde kalıyor. Deprem sonrası ekrandan yurttaşlarımızı kurtarma çalışmaları, müjdeli haberler, yaşamını yitirenler, fay hatlarına ilişkin haberler konuşuluyor günlerce. Ama 10-15 gün sonra bir bakıyorsunuz gündemden deprem düşüyor, ta ki yeni bir deprem olana kadar." ifadesini kullanan Öztunç, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de her an şiddetli ve daha büyük depremlerin olabileceğine dikkati çeken Öztunç, şöyle devam etti:

"CHP olarak bizim önerilerimiz oldu, bunlardan biri de mutlak ve mutlak suretle bir deprem bakanlığı kurulması. Deprem bakanlığı, afet işleri olabilir. İsmi seller, yangınlar depremlerle ilgili bakanlıktır. Bu bakanlığın daha çok depremle ilgili çalışması gerekiyor. Tüm büyükşehir belediyelerine deprem daire başkanlıklarının kurulması lazım. En önemlisi Türkiye'de deprem fay hatları üzerinde bulunan tüm yerleşim alanları köy, kasaba, ilçe, il, büyükşehir neresi varsa hepsindeki bütün binaların yapı stokları çıkarılmalı, risk analizleri yapılmalı. Güçlendirme ise kentsel dönüşüme, yıkımsa yıkım. Ne ise bunun gerçekleştirilmesi gerekiyor ki can ve mal kaybımız daha az olsun."

"Deprem siyasi malzeme değil, siyaset üstüdür"

Bu gerekçeyle deprem gerçeğini gündemde tuttuklarını ve bir yıl önce yaşanan deprem nedeniyle Elazığ'a geldiklerini hatırlatan Öztunç, şunları kaydetti:

"Ne yapıldı, verilen sözler tutuldu mu, bunları tespit edeceğiz. Hem ülkemizin dikkatini hem hükümetimizin bir kez daha Elazığ'a yönelmesini talep ediyoruz. Elazığ'da yurttaşlarımızın sorunları var, devam ediyor. Binalar yapılıyor. Kuralar nasıl çekilecek, çekilen kuralarda adaletsizlik var mı yok mu, insanlara verilen taşıma ve kira yardımı ne kadar, düşük mü yeterli mi, pek çok sebep ve durum söz konusudur. Bunları gerek TBMM'de gündeme getireceğiz gerekse genel başkanımıza ileteceğiz. Siyaset yapmadan konuları gündemde tutacağız. Deprem siyasi malzeme değildir, deprem siyaset üstüdür. Biz buraya siyaset yapmak için gelmedik. 30 milletvekili ile bulunma gerekçemiz Türkiye'nin ve hükümetin dikkatini aziz yurttaşa, aziz Elazığ'a çekmektir. Bu amaçla buradayız."

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla ilk defa bir ilde yaşanan bir sorunun yerinde incelenmesi için 30 milletvekilinin görevlendirildiğini vurgulayarak, "Bu uygulamadan da son derece memnunum. Milletvekili arkadaşlarım bundan sonra parlamentonun gündemine, hangi ilin milletvekili olursa olsun Elazığ'da yaşanan bu sorunları getirecektir." diye konuştu.

Heyet daha sonra il merkezinde Rüstem Paşa, Mustafa Paşa ve Hicret mahallelerinde incelemelerde bulundu.