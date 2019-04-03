Yerli artırılmış gerçeklik teknolojilerine Hannover Messe’de büyük ilgi

03 Nisan 2019

CDMVision, Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik konularında sunduğu çözümler ile kurumların iş yapış şekillerine fayda sağlıyor. CDMVision’un üretim sanayiindeki birçok sektörde, ekipler arasındaki işbirliği ve ekip yetkinliklerini zenginleştirmede önemli rol oynayan ürünleri sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde söz sahibi olmaya devam ediyor. Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik uygulama ve çözümlerinde farklı endüstrilerdeki 20 yılı aşkın tecrübeye sahip yerli şirket, müşterilerine ve onların iş alanlarına özel Arttırılmış ve Sanal Gerçeklik yol haritaları ve proof-of-concept çalışmalarının yanı sıra ürün ve çözüm geliştirme konularında da danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Avrupa’nın en önemli endüstriyel teknoloji fuarı olan Hannover Messe’de sanal ürün geliştirmeden ürün hazırlama ve yönetme yazılımlarına kadar pek çok yenilikçi teknoloji sergileniyor. Fuarın Dijital Fabrikalar alanında ülkemizi temsil eden CDMVision, artırılmış gerçeklik motoru üzerine inşa edilen ve haberleşmeyi 3 boyutlu zenginleştiren ADS’in yanı sıra tarama verisinin kontrolünü sağlayan tamamen yeni Surface Projector ürününü de sergiledi.

“Yeni teknolojimiz haberleşmeyi 3 boyutlu hale getiriyor”

Augmented Distant Services ile haberleşmeyi 3 boyutlu zenginleştirdiklerini ifade eden CDMVision Kurucu Ortağı Ali Serdar Emre, “ADS; endüstride, bakım, servis ve eğitim gibi hizmetlerin uzaktan yapılabilmesini sağlayan bir ürünümüz. Bu teknolojimiz sayesinde ekranı olan herhangi bir cihazdan, farklı bir konumdaki bir artırılmış gerçeklik gözlüğüne, tablete veya telefona bağlanılabiliyor. Böylece kurulan ses ve görüntülü iletişimin yanı sıra sahadaki kişiye ne yapması gerektiği de 3 boyutlu öğeler vasıtasıyla anlatılabiliyor. Sonuç olarak da ilgili kişinin hem anlaması kolaylaşıyor hem de o kişinin yanına gidilmeyerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlanıyor. CDMVision olarak geliştirdiğimiz bu teknolojinin şu anda Almanya’nın önde gelen araştırma kurumlarından biri olan Frauenhofer Enstitüsü’nde geleceğin fabrikalarının simüle edildiği Future Work Lab’de de kullanılmasından gurur duyuyoruz. Bu teknolojimiz aynı zamanda, KOBİ'lerde verimliliği artırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BTSO işbirliğinde hayata geçirilen Bursa Model Fabrika’da da kullanılıyor” dedi.

“Ürün kalite kontrolünde yeni bir çağ başlattık”

CDMVision’ın en yeni uygulaması Surface Projector (CDM Yüzey Yansıtıcı) ile ürün kalite kontrol ve üretim süreçlerinde yeni bir çağ başlattıklarını belirten Emre, “Surface Projector teknolojimiz, taranan nesneden gelen ölçümleme ve kalite kontrol verilerini görünür hale getiriyor. Böylece herhangi bir nesnenin dijital ikizini oluşturmak veya üretilmiş ürünün hedeflenen kalitede olup olmadığını anlamak için oluşturulan tarama verisinin doğruluğu çok hızlı ve kolayca sınanabiliyor. Taranan nesne, en güncel artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak, herhangi bir mobil cihazın kamera görüntüsünde beliriyor. Taranan verinin kameranın görüntüsüne yansıtılmasıyla da bu verinin gerçekte var olan nesnenin yüzeyinde kontrol ediliyor” dedi.