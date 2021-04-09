Yerli aşıda 3'üncü faz nisan sonunda

OKTAY ENSARİ

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen COVID-19 aday aşısının Faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci doz uygulamasında sona gelindi. Bu kapsamda 10 Şubat 2021 günü Faz-2 çalışmalarına başlanan inaktif aşı adayının 2. dozu bugün son gönüllülere uygulanarak sona erdi. Nisan ayı sonunda da 3.faz çalışmasının ardından yerli aşı hayata geçirilecek.

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ERAGEM) COVID-19’a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen inaktif aşı adayının Faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci dozu Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İKUM) son gönüllülere uygulanması bugün tamamlandı. Aday aşının Faz-2, ikinci doz uygulaması yapılan aşı gönüllüsü yaptığı açıklamada ilk dozda hiçbir yan etki görülmediğini belirterek, aşı çalışmasına katılmaktan mutlu olduğunu belirtti. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında Faz-2 çalışmalarının 2. doz uygulamasının bugün itibari ile sona erdiğine dikkati çekti.

3 hafta içerisinde yapılan değerlendirmelerin ardından Nisan ayı sonu gibi Faz-2 çalışmasının sona ereceğini belirten Rektör Prof.Dr. Çalış, “Bilindiği gibi Faz-2 aşamasını 250 gönüllü üzerinde gerçekleştirmekteyiz. Erciyes Üniversitemiz tarafından geliştirdiğimiz yerli aşımızın 10 Şubat 2021 tarihi ile Faz-2 aşamasını geçmiştik. Faz-2 aşamasını da 1. dozlama ve 2. dozlama şeklinde uygulamaya devam ediyoruz. Bugün gönüllülerimizin 2. dozlamasınıda yapmış olacağız ve bugün itibariyle de Faz-2 aşamamızın 2. dozlaması tamamlandı. Tabiki Faz-2 aşamasında özellikle etkinlik ile ilgili veriler ortaya çıkacak. Etkinliği araştırmacılarımız 1. dozlama uygulamasından itibaren takip ediyorlar. 2. dozlamadan sonra ise özellikle iki veya üç hafta sonra gönüllülerden aldığımız kan örneklerindeki, antikor oluşumu ve diğer parametrelere bakılarak etkinliği ortaya koymuş olacağız. Şu ana kadar etkinliğin iyi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü elimizdeki ilk veriler öyle gösteriyor. Faz-2 aşamasının 2. dozlamasının iki, üç hafta içerisinde etkinliğinin ortaya konulmasının ardından Faz-2 aşamasının sonuçlarını Sağlık Bakanlığımıza bildireceğiz ve raporlayacağız. Sonrasında inşallah Nisan ayının sonunda Faz-2 aşaması bitmiş ve Faz-3 aşamasına geçilebilecektir” diye konuştu.