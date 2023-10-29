"Yerli çelik sanayisinin güçlendirilmesi için 100’üncü yılda da çalıştık"

Adnan Aslan Çelik / İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı

Uzun yıllara dayanan deneyimiyle ihracat performansını etkileyen sorunlarla baş etmeye çalışan Türk çelik sektörümüzün küresel düzeyde sürdürülebilir bir rekabet gücü elde etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde bulunan İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği altındaki birliklerden biri olarak 2005 yılında faaliyet göstermeye başlayan Çelik İhracatçıları Birliği olarak, birincil hedef olarak belirlediğimiz Türk çelik sektörünü dünyaya tanıtma ve pazar payını artırma doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.

2022 yılına geldiğimizde 200 ülkeye ihracat yapan, dünyanın 8’inci ve Avrupa’nın 2’inci büyük üreticisi, dünyanın 5’inci büyük ihracatçısı ve inşaat çeliği ihracatında ise dünya lideri konumunda bulunan sektörümüzün 35.1 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirme kapasitesine ulaştığını vurgulayabiliriz.

Sektörel ticaret heyetleri çalışmalarını sürdürüyor

Son teknolojiye sahip sektörümüz globaldeki rakipleriyle yarışabilecek potansiyele sahip olmakla birlikte korumacılık önlemleri, Rusya-Ukrayna savaşı, yüksek enerji fiyatları ve küresel çelik talebindeki azalış gibi birçok etmenden dolayı 2022 yılını beklediği gibi kapatamadı. Birlik olarak biz de 2023 yılı için 2022 yılından gelen olumsuzlukların devam edeceği bilinciyle bir faaliyet takvimi oluşturarak yola çıktık. İhracatımızı artırıcı ve yeni pazarlar yakalamaya odaklanan tüm organizasyonlara hız verdik. Senenin daha en başından sektörel ticaret heyetlerimizi gerçekleştirmek üzere harekete geçtik. Macaristan, Romanya, Bulgaristan, İspanya, Belçika ve Polonya sektörel ticaret heyetlerimizi düzenledik. Şimdilerde Peru-Şili Sektörel Ticaret Heyetimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yılsonuna kadar da farklı ülkelere heyet etkinliklerimiz olması için planlamalarımıza devam ediyoruz.

İş görüşmeleri ile söz konusu ülkelere çelik ihracatımızı artırmayı sağlamak en büyük hedefimiz. Ayrıca, organize ettiğimiz alım heyetlerimizle de hedef pazarlarımızdaki çelik alıcılarını Türkiye’ye davet ederek, firmalarımızın ihracat performanslarına katkı sunmayı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra Ur-Ge projelerimiz kapsamında alt sektörlerimize yönelik ihracat artırıcı faaliyetlerimize de devam ediyoruz. Ayrıca global çelik konferans ve fuarlarında da yer alarak hem Türk çelik sanayinin tanıtımına katkı sağlıyor hem de sektörün pazar payının artmasına destek oluyoruz.

Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz

Türk çelik sanayimiz, küresel ölçekte değişen üretim yöntemleri ve teknolojik dönüşümde dünyayla eşdeğer özelliklere ve yıllardır olduğu gibi serbest piyasa koşulları içerisinde rakipleriyle rahatça rekabet edecek güce sahip bulunuyor. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023’ü de yerli çelik sanayisinin korunması ve güçlendirilmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ederek tamamlayacağız.