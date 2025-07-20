Yerli elektrikli lokomotif E5003 ilk ticari seferini tamamladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla üretilen ana hat elektrikli lokomotif serisi E5000'in üçüncü lokomotifi E5003'ün ilk ticari seferini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında TÜRASAŞ tarafından geliştirilen E5000'in geçen ay TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini hatırlatarak,"Yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifi E5000 serisinin üçüncü lokomotifi ilk ticari seferini gerçekleştirdi. E5003 lokomotifimiz, Eskişehir'in Hasanbey ile Sazılar istasyonları arasında 125 kilometre mesafe yol kat etti, 617 ton yük taşıdı." değerlendirmelerinde bulundu.

"Yerlilik oranımız her geçen gün artıyor"

Uraloğlu, E5000 serisi lokomotiflerin yüksek performanslı çekiş sistemleri ve enerji verimliliğindeki başarısıyla Türkiye'nin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine doğrudan katkı sağladığına işaret ederek, 2002'den bu yana yerli demir yolu ekosistemini oluşturmak için aralıksız çalıştıklarını vurguladı.

Söz konusu lokomotiflerin yalnızca birer taşıma aracı değil, aynı zamanda Türkiye'nin demir yolu sanayisinde ulaştığı milli bağımsızlığın birer göstergesi olduğunu belirten Uraloğlu, "Artık lokomotif teknolojisinde kendi sistemlerini üretebilen sayılı ülkeler arasındayız. Bilgi birikimimiz ve mühendislik gücümüz sayesinde yerlilik oranımız her geçen gün daha da artıyor." ifadelerini kullandı.