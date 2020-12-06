Yerli helikoptere 'sabotaj’ iddiası

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin milli ve yerli olarak geliştirdiği ilk genel maksat helikopteri GÖKBEY’de kullanılacak 1400 shp (şaft beygir gücü) gücündeki TEI-TS1400 turboşaft motoru (jet motor gücüyle döndürülen şaft) törenle teslim edildi. Motor TUSAŞ tarafından GÖKBEY helikopterine entegre edilerek platform üzerinde testlerine devam edecek. Teslim töreninde çalışan motorun canlı yayında gösterimi sırasında yaşanan aksaklığa TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, ‘gösterim sabote ediliyor’ endişesiyle müdahale etti.

‘Motor çalışmıyor’ paniği

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çevrimiçi olarak izlediği ve ekranlara bu şekilde yansıyan törenin bu aşamasında Eskişehir’deki katılımcılar sahnedeki motorun örtüsünü kaldırırken, aynı zamanda test yatağındaki motorun da çalışması ekrana getirilecekti. Ancak test yatağındaki motorun kısa bir süre sesi duyulmasının ardından görüntüden alındı. TEI Genel Müdürü Akşit, “töreni sabote edenlere hakkımı helal etmiyorum” diyerek müdahale etti. Bu sırada reji konuşmalarından “motor çalışmıyor” sözü duyulunca Genel Müdür Akşit mikrofonu eline alarak tekrar müdahale etti ve “motor çalışıyor, merkezi görüntüye alın. Bu şirketi (yayıncı) bize Cumhurbaşkanlığı tavsiye etti” diyerek tekrar müdahale etti. Ancak tören yayını sahne ve Cumhurbaşkanı’nın görüntüsüyle devam ettirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve sahnedekiler teslim edilecek motorun örtüsünü kaldırdı ve daha sonra da test yatağında çalışan motorun görüntüsü yayınlandı.

Zamanlama hatası yapıldı

DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, motorun çalıştırılma sürecinde zamanlama hatası yapıldığını belirttiler. Jet motorlarının ateşlemesinde öncelikle dış bir güç verilerek türbinler belirli bir hıza eriştiriliyor ve hava miktar-basınç ile sıcaklığı belirli bir aşamaya geldikten sonra motora yakıt verilerek ateşleme başlatılabiliyor. Motorun yayına verilmesi istendiğinde henüz bu sürecin tamamlanmadığı bildirildi. Bir diğer kaynak ise yayına verildiği sırada motorun çalışmakta olduğunu ancak yayını yapan şirketin rejisinin bunu kavrayamadığını bildirdi. Yayında duyulan “motor çalışmıyor” sesinin de Akşit’i öfkelendirdiği ve bu nedenle müdahale ettiği vurgulandı.

“İkinci Devrim vakası”mı?

Mahmut Akşit, mikrofonu eline alarak yaptığı müdahalede “Sayın Cumhurbaşkanım motor test ekibini tekrar canlı yayında görmek istiyoruz, lütfen. Bu şirketi Cumhurbaşkanlığı önerdi bize, işinizi düzgün yapın. Ben uzun yıllar boyunca gece-gündüz demeden bu motorun çalışmasında, defalarca engelleme girişimlerini geçerek başaran bu ekibimizin alın terini şu anda burada sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda TAI’ye teslim etmekten büyük gurur duyuyorum” diyerek, projeye yönelik başka engelleme girişimleri de olduğunu ima etti. Törende meydana gelen aksaklıklar, sosyal medyada da konuşuldu, “İkinci Devrim vakası” yorumları yapıldı.