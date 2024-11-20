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Yerli kaynakla enerji faturası 5,5 milyar dolar azaldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, parasal karşılık olarak petrol üretiminin 3,4 milyar dolar, yerli doğal gazın ise 2,1 milyar doları bulduğunu söyledi. TBMM'de soruları yanıtlayan Bayraktar, “Toplamda ülkemizin doğal gaz ve petrol faturası 5,5 milyar dolar aşağıya çekildi” dedi.

Dünya Gazetesi
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Nagihan KALSIN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bay­raktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe sunumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin farklı coğrafyalarda petrol ve do­ğal gaz aramalarını sürdürmesi gerektiğini ifade eden Bayrak­tar, “Bugün biz Türkiye içinde günlük 8 milyon metreküp gaz üretimi yapıyoruz. Ama yurt dı­şındaki, Azerbaycan’daki varlı­ğımızla toplam 20 milyon met­reküpün üzerinde üretim ya­pıyoruz.

İhtiyacımızın yüzde 15’ini karşılar vaziyetteyiz. Do­layısıyla bunu daha da artırma­mız lazım” diye konuştu. Parasal karşılık olarak petrol üretiminin 3,4 milyar dolar, yerli doğal gazın ise 2,1 milyar doları bulduğunu ifade eden Bayraktar, “Toplam­da ülkemizin doğal gaz ve petrol faturası 5,5 milyar dolar aşağı­ya çekildi” diye konuştu Bakan Bayraktar, yüksek tüketim se­bebiyle sübvansiyon kapsamın­dan çıkarılması planlanan yak­laşık 1,2 milyon hanenin, toplam elektriğin yüzde 17’sini harcadı­ğı bilgisini paylaştı.

Bayraktar, “Bu 1,2 milyon haneye elektriğin gerçek fiyatını yansıttığımızda yaklaşık 50 milyar lira, yani 1,5 milyar dolarlık Hazine desteği azalmış olacak” ifadelerini kul­landı. Bayraktar, elektrikte uy­gulanacak tarifeyi doğal gaz için de geliştirmeyi planlandıklarını anlattı.

Cari açığa yerli üretimle engel oluyoruz

Bayraktar, Yeniköy ve Ke­merköy Termik santralleri­ne ilişkin ise şunları kaydetti: “Bu şirket yılda 7,9 teravatsaat elektrik üretiyor. Türkiye’deki toplam elektrik üretiminin yüz­de 2,5’ini bu iki santralden kar­şılıyoruz. Bu enerjiyi doğal gaz­dan üretsek, ithal kaynaktan üretsek yaklaşık 6 milyar met­reküplük doğal gaz ithal etme­miz gerekiyor. Bir cari açık kay­nağı daha oluşmuş oluyor ve bu­nun yaklaşık bedeli yıllık 700 milyon dolar.”