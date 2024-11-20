Yerli kaynakla enerji faturası 5,5 milyar dolar azaldı

Nagihan KALSIN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bay­raktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe sunumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin farklı coğrafyalarda petrol ve do­ğal gaz aramalarını sürdürmesi gerektiğini ifade eden Bayrak­tar, “Bugün biz Türkiye içinde günlük 8 milyon metreküp gaz üretimi yapıyoruz. Ama yurt dı­şındaki, Azerbaycan’daki varlı­ğımızla toplam 20 milyon met­reküpün üzerinde üretim ya­pıyoruz.

İhtiyacımızın yüzde 15’ini karşılar vaziyetteyiz. Do­layısıyla bunu daha da artırma­mız lazım” diye konuştu. Parasal karşılık olarak petrol üretiminin 3,4 milyar dolar, yerli doğal gazın ise 2,1 milyar doları bulduğunu ifade eden Bayraktar, “Toplam­da ülkemizin doğal gaz ve petrol faturası 5,5 milyar dolar aşağı­ya çekildi” diye konuştu Bakan Bayraktar, yüksek tüketim se­bebiyle sübvansiyon kapsamın­dan çıkarılması planlanan yak­laşık 1,2 milyon hanenin, toplam elektriğin yüzde 17’sini harcadı­ğı bilgisini paylaştı.

Bayraktar, “Bu 1,2 milyon haneye elektriğin gerçek fiyatını yansıttığımızda yaklaşık 50 milyar lira, yani 1,5 milyar dolarlık Hazine desteği azalmış olacak” ifadelerini kul­landı. Bayraktar, elektrikte uy­gulanacak tarifeyi doğal gaz için de geliştirmeyi planlandıklarını anlattı.

Cari açığa yerli üretimle engel oluyoruz

Bayraktar, Yeniköy ve Ke­merköy Termik santralleri­ne ilişkin ise şunları kaydetti: “Bu şirket yılda 7,9 teravatsaat elektrik üretiyor. Türkiye’deki toplam elektrik üretiminin yüz­de 2,5’ini bu iki santralden kar­şılıyoruz. Bu enerjiyi doğal gaz­dan üretsek, ithal kaynaktan üretsek yaklaşık 6 milyar met­reküplük doğal gaz ithal etme­miz gerekiyor. Bir cari açık kay­nağı daha oluşmuş oluyor ve bu­nun yaklaşık bedeli yıllık 700 milyon dolar.”