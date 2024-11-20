Yerli kaynakla enerji faturası 5,5 milyar dolar azaldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, parasal karşılık olarak petrol üretiminin 3,4 milyar dolar, yerli doğal gazın ise 2,1 milyar doları bulduğunu söyledi. TBMM'de soruları yanıtlayan Bayraktar, “Toplamda ülkemizin doğal gaz ve petrol faturası 5,5 milyar dolar aşağıya çekildi” dedi.
Nagihan KALSIN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe sunumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin farklı coğrafyalarda petrol ve doğal gaz aramalarını sürdürmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, “Bugün biz Türkiye içinde günlük 8 milyon metreküp gaz üretimi yapıyoruz. Ama yurt dışındaki, Azerbaycan’daki varlığımızla toplam 20 milyon metreküpün üzerinde üretim yapıyoruz.
İhtiyacımızın yüzde 15’ini karşılar vaziyetteyiz. Dolayısıyla bunu daha da artırmamız lazım” diye konuştu. Parasal karşılık olarak petrol üretiminin 3,4 milyar dolar, yerli doğal gazın ise 2,1 milyar doları bulduğunu ifade eden Bayraktar, “Toplamda ülkemizin doğal gaz ve petrol faturası 5,5 milyar dolar aşağıya çekildi” diye konuştu Bakan Bayraktar, yüksek tüketim sebebiyle sübvansiyon kapsamından çıkarılması planlanan yaklaşık 1,2 milyon hanenin, toplam elektriğin yüzde 17’sini harcadığı bilgisini paylaştı.
Bayraktar, “Bu 1,2 milyon haneye elektriğin gerçek fiyatını yansıttığımızda yaklaşık 50 milyar lira, yani 1,5 milyar dolarlık Hazine desteği azalmış olacak” ifadelerini kullandı. Bayraktar, elektrikte uygulanacak tarifeyi doğal gaz için de geliştirmeyi planlandıklarını anlattı.
Cari açığa yerli üretimle engel oluyoruz
Bayraktar, Yeniköy ve Kemerköy Termik santrallerine ilişkin ise şunları kaydetti: “Bu şirket yılda 7,9 teravatsaat elektrik üretiyor. Türkiye’deki toplam elektrik üretiminin yüzde 2,5’ini bu iki santralden karşılıyoruz. Bu enerjiyi doğal gazdan üretsek, ithal kaynaktan üretsek yaklaşık 6 milyar metreküplük doğal gaz ithal etmemiz gerekiyor. Bir cari açık kaynağı daha oluşmuş oluyor ve bunun yaklaşık bedeli yıllık 700 milyon dolar.”