Yerli malı belgesi sayısı yüzde 8,2 arttı

2023 yılı ilk 4 ayında onay­lanan yerli malı belge­si sayısı geçen yılın aynı dö­nemine göre yüzde 8,2 arttı. TOBB’dan yapılan açıklama­ya göre, 4734 Sayılı Kamu İha­le Kanununun 63’üncü mad­desi uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ha­zırlanan ve 13 Eylül 2014 ta­rihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yü­rürlüğe giren Yerli Malı Teb­liği’ne (SGM 2014/35) gö­re, TOBB tarafından Nisan 2023’te 1.089 adet Yerli Malı Belgesi onaylandı.

Nisan 2023’te onayla­nan Yerli Malı Belgelerinden 1.073 adeti sistemde aktif hal­de bulunuyor. Aktif durumda­ki 1.073 belgenin 752’si yük­sek ve orta-yüksek teknoloji düzeyinde, 321’i orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyinde.

TOBB Yerli Malı Belgesi Veri Tabanındaki Aktif Yerli Malı Belgelerinin toplam sa­yısı 15 bin 75 olarak belirlendi.