Yerli malı belgesi sayısı yüzde 8,2 arttı
2023 yılı ilk 4 ayında onaylanan yerli malı belgesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 arttı. TOBB tarafından Nisan 2023’te 1.089 adet Yerli Malı Belgesi onaylandı.
2023 yılı ilk 4 ayında onaylanan yerli malı belgesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 arttı. TOBB’dan yapılan açıklamaya göre, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63’üncü maddesi uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan ve 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yerli Malı Tebliği’ne (SGM 2014/35) göre, TOBB tarafından Nisan 2023’te 1.089 adet Yerli Malı Belgesi onaylandı.
Nisan 2023’te onaylanan Yerli Malı Belgelerinden 1.073 adeti sistemde aktif halde bulunuyor. Aktif durumdaki 1.073 belgenin 752’si yüksek ve orta-yüksek teknoloji düzeyinde, 321’i orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyinde.
TOBB Yerli Malı Belgesi Veri Tabanındaki Aktif Yerli Malı Belgelerinin toplam sayısı 15 bin 75 olarak belirlendi.