Yerli uydu Türksat 6A, Şubat 2025'te tam kapasiteyle hizmette

Türkiye'nin tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk haberleşme uydusu Türksat 6A, 42 derece doğu boylamındaki yörüngesine yerleşti. Uydu, 2025 yılının şubat ayında tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak. Türksat 6A, televizyon yayıncılığı, internet hizmetleri ve sivil-askeri haberleşme altyapısında güvenli çözümler sunarak Türkiye'nin uydu teknolojisindeki kapasitesini artıracak.

Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın devreye alınmasıyla birlikte Türkiye'nin mevcut kapsama alanına Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi yeni ülkelerin ekleneceğini belirtti. Uraloğlu, “Türkiye olarak 5 haberleşme uydumuzla 3,5 milyar insana hizmet sunuyoruz. Türksat 6A ile bu kapsama alanı daha da genişleyecek” dedi.

Teknik özellikler ve hizmet alanı

Türksat 6A, 8,4 kilovat gücünde kimyasal itki sistemiyle donatıldı ve Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Afrika ve Asya'nın büyük bir bölümüne hizmet verebilecek şekilde tasarlandı. Ayrıca mevcut haberleşme uydularının yedekliliğini artırarak kesintisiz iletişim sağlayacak.

Türkiye'nin uzay serüveni ve Türksat 6A'nın önemi

Türkiye'nin Türksat 1A ile 1994'te başlayan uydu teknolojisi yolculuğu, Türksat 6A ile yeni bir döneme giriyor.

Daha önce Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 5A gibi haberleşme uydularıyla uzayda yer alan Türkiye, Türksat 6A ile tamamen yerli ve milli bir haberleşme uydusunu hizmete sunacak.

Bu gelişme, Türkiye'nin uydu teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltırken küresel ölçekte daha geniş bir kapsama alanı sunmasını sağlayacak.