Yerli ve milli lokomotif ilk seferini tamamladı
Eskişehir’in Hasanbey ile Sazılar istasyonları arasında 125 kilometre mesafe yol kat ederek 617 ton yük taşıyan E5003 lokomotifine dikkat çeken Bakan Abdulkadir Uraloğlu, ilk ticari seferini gerçekleştiren lokomotifin Türkiye’nin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine doğrudan katkı sağladığını kaydetti.
Türkiye’nin ilk yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifi E5000 serisinin üçüncü lokomotifinin ilk ticari seferini gerçekleştirdiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “E5003 lokomotifimiz, Eskişehir’in Hasanbey ile Sazılar istasyonları arasında 125 kilometre mesafe yol kat etti, 617 ton yük taşıdı” ifadesini kullandı.
TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen E5000 serisi lokomotifin geçen ay TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini anımsatan Uraloğlu, teslimatın ardından gerekli altyapı ve emniyet testlerinin başarıyla tamamlandığına dikkati çekti. Uraloğlu,”Yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifi E5000 serisinin üçüncü lokomotifi ilk ticari seferini gerçekleştirdi. E5003 lokomotifimiz, Eskişehir’in Hasanbey ile Sazılar istasyonları arasında 125 kilometre mesafe yol kat etti, 617 ton yük taşıdı.” değerlendirmelerinde bulundu.
“Yerlilik oranımız her geçen gün daha da artıyor”
Uraloğlu, E5000 serisi lokomotiflerin yüksek performanslı çekiş sistemleri ve enerji verimliliğindeki başarısıyla Türkiye’nin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine doğrudan katkı sağladığına işaret ederek, 2002’den bu yana yerli demir yolu ekosistemini oluşturmak için aralıksız çalıştıklarını vurguladı. Söz konusu lokomotiflerin yalnızca birer taşıma aracı değil, aynı zamanda Türkiye’nin demir yolu sanayisinde ulaştığı milli bağımsızlığın birer göstergesi olduğunu belirten Uraloğlu, “Artık lokomotif teknolojisinde kendi sistemlerini üretebilen sayılı ülkeler arasındayız. Bilgi birikimimiz ve mühendislik gücümüz sayesinde yerlilik oranımız her geçen gün daha da artıyor” ifadelerini kullandı.
“Ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz”
2002 yılından bu yana teknolojiyi yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak inovasyona açık bir ulusal demiryolu sanayi ekosistemi oluşturduklarını ifade eden Uraloğlu, “Bugüne kadar geldiğimiz süreçte uluslararası standartlarda; yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu vagonları, yük vagonları, cer konvertörü ve motoru, tren yönetim sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz” şeklinde konuştu.
“Pazar büyüklüğü 240.8 milyar euroya ulaşacak”
Avrupa Demiryolu Endüstrileri Birliği’nin (UNIFE) 2024 yılındaki Dünya Raylı Sistem Pazarı çalışması kapsamında küresel raylı sistem tedarik pazarının 2024’ten 2029’a kadar reel olarak yıllık ortalama yüzde 3 oranında büyüyeceğinin öngörüldüğünü aktaran Uraloğlu, “Bu dönemin sonunda, özellikle 2027-2029 yılları arasında, yıllık ortalama pazar büyüklüğünün, enflasyona bağlı fiyat artışları hariç, 241 milyar euroya ulaşması bekleniyor. Avrasya Bölgesi’nin tek ve dünyanın en büyük demiryolu endüstrisi fuarlarından biri olarak Türkiye’nin demiryolunu dünyaya tanıtma fırsatı da sunuyor” dedi.
TÜRASAŞ’ın Eskişehir, Sakarya ve Sivas’taki üretim tesislerinde tamamen yerli mühendislik ve iş gücüyle üretilen araçların, Türkiye’nin demiryolu sanayisindeki liderliğini bir kez daha perçinlediğini belirten Uraloğlu, “Demiryolu; güvenli, düşük maliyetli ve hızlı oluşuyla ulaşımın vazgeçilmez bir parçasıdır” diye konuştu.