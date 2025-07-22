Yerli ve milli lokomotif ilk seferini tamamladı

Türkiye’nin ilk yerli ve milli ana hat elektrikli lokomo­tifi E5000 serisinin üçün­cü lokomotifinin ilk ticari sefe­rini gerçekleştirdiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ab­dulkadir Uraloğlu, “E5003 loko­motifimiz, Eskişehir’in Hasan­bey ile Sazılar istasyonları ara­sında 125 kilometre mesafe yol kat etti, 617 ton yük taşıdı” ifade­sini kullandı.

TÜRASAŞ tarafından yer­li ve milli imkanlarla üretilen E5000 serisi lokomotifin ge­çen ay TCDD Taşımacılık Ge­nel Müdürlüğüne teslim edildi­ğini anımsatan Uraloğlu, tesli­matın ardından gerekli altyapı ve emniyet testlerinin başarıy­la tamamlandığına dikkati çekti. Uraloğlu,”Yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifi E5000 seri­sinin üçüncü lokomotifi ilk tica­ri seferini gerçekleştirdi. E5003 lokomotifimiz, Eskişehir’in Ha­sanbey ile Sazılar istasyonları arasında 125 kilometre mesafe yol kat etti, 617 ton yük taşıdı.” değerlendirmelerinde bulundu.

“Yerlilik oranımız her geçen gün daha da artıyor”

Uraloğlu, E5000 serisi lokomo­tiflerin yüksek performanslı çe­kiş sistemleri ve enerji verimli­liğindeki başarısıyla Türkiye’nin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine doğrudan katkı sağladığına işaret ederek, 2002’den bu yana yerli de­mir yolu ekosistemini oluştur­mak için aralıksız çalıştıklarını vurguladı. Söz konusu lokomotif­lerin yalnızca birer taşıma aracı değil, aynı zamanda Türkiye’nin demir yolu sanayisinde ulaştığı milli bağımsızlığın birer göster­gesi olduğunu belirten Uraloğlu, “Artık lokomotif teknolojisinde kendi sistemlerini üretebilen sa­yılı ülkeler arasındayız. Bilgi bi­rikimimiz ve mühendislik gücü­müz sayesinde yerlilik oranımız her geçen gün daha da artıyor” ifadelerini kullandı.

“Ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz”

2002 yılından bu yana tekno­lojiyi yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak inovasyona açık bir ulu­sal demiryolu sanayi ekosistemi oluşturduklarını ifade eden Ura­loğlu, “Bugüne kadar geldiğimiz süreçte uluslararası standart­larda; yeni nesil lokomotifler, di­zel ve elektrikli tren setleri, yol­cu vagonları, yük vagonları, cer konvertörü ve motoru, tren yöne­tim sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz” şeklinde konuştu.

“Pazar büyüklüğü 240.8 milyar euroya ulaşacak”

Avrupa Demiryolu Endüstri­leri Birliği’nin (UNIFE) 2024 yı­lındaki Dünya Raylı Sistem Pa­zarı çalışması kapsamında küre­sel raylı sistem tedarik pazarının 2024’ten 2029’a kadar reel olarak yıllık ortalama yüzde 3 oranında büyüyeceğinin öngörüldüğünü aktaran Uraloğlu, “Bu dönemin sonunda, özellikle 2027-2029 yılları arasında, yıllık ortalama pazar büyüklüğünün, enflasyona bağlı fiyat artışları hariç, 241 mil­yar euroya ulaşması bekleniyor. Avrasya Bölgesi’nin tek ve dünya­nın en büyük demiryolu endüst­risi fuarlarından biri olarak Tür­kiye’nin demiryolunu dünyaya tanıtma fırsatı da sunuyor” dedi.

TÜRASAŞ’ın Eskişehir, Sa­karya ve Sivas’taki üretim te­sislerinde tamamen yerli mü­hendislik ve iş gücüyle üretilen araçların, Türkiye’nin demiryolu sanayisindeki liderliğini bir kez daha perçinlediğini belirten Ura­loğlu, “Demiryolu; güvenli, düşük maliyetli ve hızlı oluşuyla ulaşı­mın vazgeçilmez bir parçasıdır” diye konuştu.