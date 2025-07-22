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Yerli ve milli lokomotif ilk seferini tamamladı

Eskişehir’in Hasanbey ile Sazılar istasyonları arasında 125 kilometre mesafe yol kat ederek 617 ton yük taşıyan E5003 lokomotifine dikkat çeken Bakan Abdulkadir Uraloğlu, ilk ticari seferini gerçekleştiren lokomotifin Türkiye’nin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine doğrudan katkı sağladığını kaydetti.

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Yerli ve milli lokomotif ilk seferini tamamladı
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Türkiye’nin ilk yerli ve milli ana hat elektrikli lokomo­tifi E5000 serisinin üçün­cü lokomotifinin ilk ticari sefe­rini gerçekleştirdiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ab­dulkadir Uraloğlu, “E5003 loko­motifimiz, Eskişehir’in Hasan­bey ile Sazılar istasyonları ara­sında 125 kilometre mesafe yol kat etti, 617 ton yük taşıdı” ifade­sini kullandı.

TÜRASAŞ tarafından yer­li ve milli imkanlarla üretilen E5000 serisi lokomotifin ge­çen ay TCDD Taşımacılık Ge­nel Müdürlüğüne teslim edildi­ğini anımsatan Uraloğlu, tesli­matın ardından gerekli altyapı ve emniyet testlerinin başarıy­la tamamlandığına dikkati çekti. Uraloğlu,”Yerli ve milli ana hat elektrikli lokomotifi E5000 seri­sinin üçüncü lokomotifi ilk tica­ri seferini gerçekleştirdi. E5003 lokomotifimiz, Eskişehir’in Ha­sanbey ile Sazılar istasyonları arasında 125 kilometre mesafe yol kat etti, 617 ton yük taşıdı.” değerlendirmelerinde bulundu.

“Yerlilik oranımız her geçen gün daha da artıyor”

Uraloğlu, E5000 serisi lokomo­tiflerin yüksek performanslı çe­kiş sistemleri ve enerji verimli­liğindeki başarısıyla Türkiye’nin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine doğrudan katkı sağladığına işaret ederek, 2002’den bu yana yerli de­mir yolu ekosistemini oluştur­mak için aralıksız çalıştıklarını vurguladı. Söz konusu lokomotif­lerin yalnızca birer taşıma aracı değil, aynı zamanda Türkiye’nin demir yolu sanayisinde ulaştığı milli bağımsızlığın birer göster­gesi olduğunu belirten Uraloğlu, “Artık lokomotif teknolojisinde kendi sistemlerini üretebilen sa­yılı ülkeler arasındayız. Bilgi bi­rikimimiz ve mühendislik gücü­müz sayesinde yerlilik oranımız her geçen gün daha da artıyor” ifadelerini kullandı.

“Ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz”

2002 yılından bu yana tekno­lojiyi yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak inovasyona açık bir ulu­sal demiryolu sanayi ekosistemi oluşturduklarını ifade eden Ura­loğlu, “Bugüne kadar geldiğimiz süreçte uluslararası standart­larda; yeni nesil lokomotifler, di­zel ve elektrikli tren setleri, yol­cu vagonları, yük vagonları, cer konvertörü ve motoru, tren yöne­tim sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz” şeklinde konuştu.

“Pazar büyüklüğü 240.8 milyar euroya ulaşacak”

Avrupa Demiryolu Endüstri­leri Birliği’nin (UNIFE) 2024 yı­lındaki Dünya Raylı Sistem Pa­zarı çalışması kapsamında küre­sel raylı sistem tedarik pazarının 2024’ten 2029’a kadar reel olarak yıllık ortalama yüzde 3 oranında büyüyeceğinin öngörüldüğünü aktaran Uraloğlu, “Bu dönemin sonunda, özellikle 2027-2029 yılları arasında, yıllık ortalama pazar büyüklüğünün, enflasyona bağlı fiyat artışları hariç, 241 mil­yar euroya ulaşması bekleniyor. Avrasya Bölgesi’nin tek ve dünya­nın en büyük demiryolu endüst­risi fuarlarından biri olarak Tür­kiye’nin demiryolunu dünyaya tanıtma fırsatı da sunuyor” dedi.

TÜRASAŞ’ın Eskişehir, Sa­karya ve Sivas’taki üretim te­sislerinde tamamen yerli mü­hendislik ve iş gücüyle üretilen araçların, Türkiye’nin demiryolu sanayisindeki liderliğini bir kez daha perçinlediğini belirten Ura­loğlu, “Demiryolu; güvenli, düşük maliyetli ve hızlı oluşuyla ulaşı­mın vazgeçilmez bir parçasıdır” diye konuştu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL