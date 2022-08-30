Yerli ve milli pasaportun üretimi başladı

ANKARA (DÜNYA)

Yerli pasaportların üretimi başladı. Yeni pasaportlarda “Turkey “ yerine “Türkiye” yazacak. Yerli pasaportlarda 36 ilave güvenlik ögesi yer alacak. İlk olarak yeşil pasaport basımı yapılacak.

Holografik şerit, hayalet resim, metamorfik desen gibi özelliklerle "üçüncü nesil" olarak adlandırılan yerli ve milli pasaportun üretimi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından başlatıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, önceki pasaportlarda 27 güvenlik ögesi bulunduğunu, yerli ve milli pasaportta ise 36 ilave güvenlik ögesinin yer aldığını belirterek, bu pasaportlarda "Turkey" yerine "Türkiye" ifadesinin yer aldığını belirtti.

Yerli pasaportun özellikleri hakkında bilgi veren Bakan Soylu, yerli ve milli pasaportların sayfalarında Türkiye'nin tarihi ve kültürel yerlerinin fotoğraflarının bulunduğunu, Türkiye'nin endemik bitki yapısının da güvenlik ve tamamlayıcı öge olarak kullanıldığını kaydetti.

Bakan Soylu, “ İlk önce 1000 adet basacağız, ertesi gün 2 bin, ertesi gün 5 bin, ertesi gün 10 bin adet basacağız” dedi. Basım aşamalarında kontrollerin süreceğinin altını çizen Bakan Soylu, deneme basımlarında yüzde 100 güvenlik başarısının elde edildiğini bildirdi. Soylu, Macaristan'la yapılan anlaşma çerçevesinde Türkiye'nin Macaristan'ın yıllık 250 bin, Macaristan'ın da Türkiye'nin 250 bin pasaportunu basacağını, doğal afetlerden kaynaklı süreç söz konusu olduğunda bu ülkelerin birbirlerinin ihtiyaçlarını gidereceğini ifade etti.

TÜBİTAK çiplerin uyumunu sağlıyor

Pasaport üretiminde kullanılan yarı mamul üretimine ilişkin de adımlar attıklarını söyleyen Soylu, "Önümüzdeki ayın sonuna kadar yaklaşık 170 bin pasaportu basmış olacağız. Daha sonra 250 bine, daha sonra 300 bine, daha sonra yükselerek devam edecek” dedi. Soylu, TÜBİTAK'ın kullanılan çiplerin uyumlaştırılmasını sağladığını bildirdi. Vatandaşların pasaport konusunda "Yarın olmayacakmış" gibi bir endişenin içerisinde olmaması gerektiğini belirterek, başka ülkeden pasaportların alımının süreceğini dile getirdi. Bakan Soylu, şu bilgiyi verdi:

"Yeşil pasaportu bastıktan sonra, hem diplomatik hem umumi hem de gri pasaportu yeni basmaya başlayacağız. Mümkün olduğunca 5-10 gün içerisinde yeşil pasaportun bekleyen talebinin tamamını eritmiş olacağız. Bir üretim planlaması yaptık. Sonra hem vereceğiz hem de stoklamaya başlayacağız. Hem diplomatik hem umumi hem de gri pasaportu, yeşil pasaportun talebinin azalmasını sağlayarak gerçekleştirmiş olacağız. 120 bin umumi pasaport talebi var, şu anda elimizde 100 bin umumi pasaportumuz var. Bir problemimiz kalmış değil. Yeşil pasaport talebini de burada basarak karşılamış olacağız.”

112 bin yeşil pasaport talebi var

Yerli pasaporta yüksek talep olduğunu ilk olarak yeşil pasaport basacaklarını belirten Soylu, “ Günlük pasaport talebi 7-8 bindir ama son 4-5 aydır bu talep 10 bin-15 bin arasında gidip geliyor. Bu da şundan kaynaklanıyor, özellikle her şeyi siyasallaştırmayı seven candaş medya toplumu yanlış bilgilendirip meseleyi kaosa döndürebilmek için kasti bir anons yaptı, '2023’te pasaport fahiş fiyata ulaşacak' dedi. Bu tamamen spekülatif bir söz. Yaklaşık 7-8 binlik üretim talebimizi 15-16 bine çekiverdiler. Yılbaşından itibaren 1 milyon 630 bin pasaport verdik ve bunların yüzde 58'i yurt dışına çıkmadı” dedi. Şu anda yaklaşık 112 bin yeşil pasaport talebinin bulunduğu, bunun yaklaşık 57 bininin uzatma istemi olduğu bilgisini veren Soylu, Mayıs ayında aldıkları kararla yeşil pasaportların süresini 5 yıldan 10 yıla çıkardıklarını hatırlattı.