Yerlikaya duyurdu: 12 günde 57 kentte IŞİD baskını!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı öncesi terör örgütü IŞİD'e düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi. Yerlikya, 'Gürz-34' adı verilen operasyonda 57 kentte harekete geçildiğini kaydetti.

Sosyal medya hesabından bilgi veren Yerlikaya, 12 günde düzenlenen operasyonlarda İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 57 ilde 536 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüte finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarının tespit edildiğini vurgulayarak, "Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülere de yer veren Bakan Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını, MİT Başkanlığını ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.