Yerlikaya: Şafakta da gün batımında da suçla mücadele ediyoruz

Bakan Yerlikaya, öncelikli hedeflerinden birinin de ülkeyi organize suç örgütlerinden temizlemek olduğunu vurguladı.

İstanbul'daki medya temsilcileriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şafak vaktinde de gün batımında da suç ve suçlularla mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Son 120 günde terör örgütlerine yönelik İHA'lar, SİHA'lar ve İKU'ların 21 bin 459 saat uçuş gerçekleştirdiğini aktaran Yerlikaya, bu dönemde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bin 132’si şehir, 54 bin 598'i kırsalda olmak üzere 65 bin 730, terör örgütü FETÖ'ye yönelik bin 786, terör örgütü DEAŞ'a yönelik ise 377 operasyon yapıldığını kaydetti. Yerlikaya ayrıca bu dönemde 57'si bombalı eylem olmak üzere 68 eylemin önlendiği bilgisini paylaştı.

Organize suça yönelik operasyonlar

Bakan Yerlikaya, öncelikli hedeflerinden birinin de ülkeyi organize suç örgütlerinden temizlemek olduğunu vurgulayarak, "Son 120 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan 378 operasyonda 2 bin 874 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 702'si tutuklandı, 594'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bu kapsamda 7'si ulusal 31'i yerel olmak üzere 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi" bilgisini verdi. Yerlikaya, uyuşturucu suçunu terörle eş değer gördüklerinin de altını çizerek, "Son 120 günde uyuşturucuyla mücadelede 80 bin 572 operasyon düzenledik. Gözaltına alınan 98 bin 198 şüpheliden 8 bin 379'u tutuklandı" diye konuştu.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı

Yerlikaya, çağın en önemli küresel sorunlarının başında göçün olduğunu, Türkiye'nin de bu küresel sorunla mücadele eden ülkelerin başında geldiğini ifade etti.

Asıl mücadele alanlarının düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı ve organizatörleri olduğunu aktaran Yerlikaya, "Son 120 günde Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 2 bin 397 operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle 3 bin 975'i yakalanırken, bunların bin 225'i tutuklandı. Bunlara göz açtırmayacağız" dedi.

Yerlikaya, “Operasyonlar sonucu 120 günde 112 bin 404 düzensiz göçmen yakalandı. Bunların 48 bin 339'u ülkelerine sınır dışı edildi. Sadece son 120 günde 80 bin 946 düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi" dedi.

Teknolojinin gelişimi, internet kullanımının artmasının siber suçlar ve bilişim hukuku gibi kavramları beraberinde getirdiğini anlatan Yerlikaya, artık "siber vatanda" da muharebe yapıldığının altını çizdi. Yerlikaya, sanal devriyelerin 17 farklı alanı bulunduğunu belirterek, yapay zekâ teknolojilerinin kullanıldığını aktardı. Yerlikaya, "Son 120 günde bilişim sistemlerine yönelik 64 operasyon düzenledik.

Ödeme sistemlerine yönelik 239 operasyon, yasa dışı bahis konusunda 57 operasyon yapıldı” ifadelerini kullandı. Siber dünyada en hassas oldukları konuların başında çocukların korunmasının geldiğini ifade eden Yerlikaya, “Çevrim içi çocuk istismarı suçlarına yönelik 154 operasyonda 199 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 35'i tutuklandı" dedi.

Yerlikaya, "İçişleri ailesi olarak suç ve suçlarla mücadelede vatandaşlarımıza huzur ve güven vermeye devam ediyoruz. Son 120 günde asayişte, kişilere karşı meydana gelen önemli 10 suçun tamamında olay sayılarında azalma var. Bu suçlardaki aydınlatma oranımız ise ortalama yüzde 93,6” diye konuştu.

Türkiye’deki düzenli göçmen sayısı: 4 milyon 711 bin 622

Türkiye'deki düzenli göçmen sayılarını paylaşan Bakan Ali Yerlikaya, "Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 274 bin 59. İkamet izinli yabancı sayısı 1 milyon 150 bin 386. Uluslararası koruma kapsamında kalanlar 287 bin 177 olmak üzere ülkemizde toplam düzenli göçmen sayısı -düzenli göçmen demek, ülkemize girişi, kalışı, çıkışı yasal olan yabancılara yasal yani düzenli göçmen diyoruz- bunların toplam sayısı 4 milyon 711 bin 622" diye konuştu.

Düzensiz göçle mücadelede en stratejik şehrin İstanbul olduğuna dikkat çeken Ali Yerlikaya,İstanbul'da bugüne kadar düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleşen 304 operasyonda 451 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti. Yerlikaya, "Bunların 94'ü tutuklandı, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. İstanbul'da bu dönemde 42 bin 257 düzensiz göçmen yakalandı. Bunların şimdilik 10 bin 642'si sınır dışı edildi" dedi.