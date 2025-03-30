Yerlikaya: Türkiye'yi çökertebilirsek AK Parti'yi çökertmiş oluruz diyorlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Konya İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında partililerle bir araya geldi. Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Yerlikaya önemli açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'yi çökertebilirsek AK Parti'yi çökertmiş oluruz diyorlar"

Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti olduğunu hatırlatan Yerlikaya, "Bir anayasamız var, tecrübemiz var. Bu ülkemize emanet gençlerimizi öyle bir donanımla yetiştireceğiz ki dünya gençleri içerisinde bizleri temsil edecek. Anlamakta güçlük çekiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelirleri içerisinde o şehirde bulunan şirketlerin ödediği vergiden oraya gelmiyor mu, geliyor. Benimle beraber benim gibi düşünmüyor, benimle beraber yürümüyorsan o zaman seni boykot ederim anlayışının anlamı siyasi rekabette sınıfta kalınca Türkiye'yi çökertebilirsek AK Parti'yi çökertmiş oluruz diyorlar" ifadelerini kullandı.