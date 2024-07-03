Yerlikaya'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yabancı düşmanlığına, ırkçılığa ve nefret söylemine milli değerlerimizde, kültürümüzde ve inancımızda yer yoktur. Tarihi ve kültürel bir sembol, ırkçılıkla bir tutulamaz. 'Bizim Çocuklar'ın Almanya'da elde ettiği başarı, suni gündemlerle gölgelenemez."