YESİDEF’ten gıda güvenliği uyarısı: Lisanslı firmalarla çalışın

Türkiye genelinde hem özel sektör hem de kamuya yemek hizmeti sunduklarını belirten Bozdağ, sektörün yaklaşık 6,5 milyon kişiye günlük hizmet verdiğini ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından lisanslanan 5 bin 800 işletme bulunduğunu hatırlatan Bozdağ, sektörün sağladığı doğrudan istihdamın 350-480 bin, dolaylı istihdamın ise 1,5 milyona ulaştığını kaydetti.

İhracat ve FIFA belgesi

Bozdağ, yemek sanayisinin yalnızca iç pazarda değil, ihracatta da büyüdüğünü vurguladı. Katar, Suudi Arabistan, Irak ve Suriye gibi ülkelerde fabrika, okul ve hastanelere yemek hizmeti sunduklarını belirten Bozdağ, 2022 Katar Dünya Kupası’nda 154 ülkeden yaklaşık 450 bin kişiye günlük yemek hazırladıklarını söyledi. Dünya Kupası sonrası federasyonun FIFA belgesi aldığını da aktardı.

“Ahbap-çavuş ilişkileriyle verilen yemekler risk taşıyor”

Yaz aylarında artan gıda zehirlenmelerine dikkat çeken Bozdağ, lisanslı şirketlerde bu tür problemlerin yaşanmadığını vurguladı. Bozdağ, “Sorunlar özellikle ahbap çavuş ilişkileriyle verilen yemeklerde ortaya çıkıyor. Türkiye’nin her yerinde örgütlü bir yapımız var. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa raporlarına bakarsanız bir tane lisanslı yemek şirketi göremezsiniz” dedi.

“Tedarik zinciri kritik öneme sahip”

SOA Toplu Yemek Yönetim Kurulu Başkanvekili Melih Can Kocabaş da gıda güvenliğinde tedarik zincirinin doğru yönetiminin belirleyici olduğunu söyledi. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıkların gıda ürünlerinde risk oluşturduğunu kaydeden Kocabaş, soğuk zincir takibinin ve hijyen standartlarının önemine işaret etti.

Kocabaş, mutfaklarda alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı:

* Tüm ekipmanların temizliği sağlanmalı,

* Çürümüş veya bozulmuş ürünler ayıklanmalı,

* Meyve ve sebzeler bol suyla yıkanmalı ve dezenfekte edilmeli,

* Çiğ ve pişmiş ürünler ayrı tutulmalı,

* Pişirme işlemi yeterli sıcaklıkta yapılmalı.