Yeşil pasaport başvurularında yeni dönem

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunan personelin başvuru sürecini dijital ortama taşıdı.

Bakanlık tarafından hizmete alınan pasaport.meb.gov.tr adresi üzerinden yeşil pasaport başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek. Yeni uygulamayla okul ve ilçe müdürlüklerinden yürütülen fiziki evrak takibi sona erdi.

Başvurular sistem üzerinden yapılacak

Yeni dönemde hususi, yani yeşil pasaport başvuruları personelin kendisi tarafından sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Elektronik onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından başvuruya ait onaylı form, web servis aracılığıyla doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne iletilecek.

Başvuru sahibine ise işlemin tamamlandığına ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilecek.

Hizmet, yani gri pasaport başvuruları ise Bakanlık merkez teşkilatında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında ise il milli eğitim müdürlükleri tarafından sistem üzerinden yapılacak.

MEBBİS bilgilerinde eksiklik bulunan personelin başvuruları da merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğü, taşrada ise il milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek.

Yeşil pasaport kimlere veriliyor?

Hususi pasaport olarak da bilinen yeşil pasaport, belirli şartları taşıyan devlet memurları, emekliler, hak sahibi aile bireyleri ile bazı iş insanları ve avukatlara veriliyor.

Harçtan muaf olan hususi pasaportlar, hak sahibi memur, emekli veya istifa etmiş kişiler ile eşleri için beş yıllık süreyle düzenleniyor. Çocuklar için ise yaş ve diğer şartlara göre süre belirleniyor.