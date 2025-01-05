Yeşil pasaportta sistem değişiyor mu? Resmi açıklama geldi

Almanya, Fransa ve Hollanda'ya seyahetlerde 2025’in ilk yarısıdan itibaren gri ve yeşil pasaport sahiplerinin önce ETIAS’tan onay alacağı, onay gelmezse ülkelere giriş yapamayacağı iddia edilmişti.

AB'nin yeşil ve gri pasaportlara ön vize şartı getireceği iddiası sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, konuyla ilgili DMM'den açıklama geldi.

DMM'den iddialara yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek' iddiası doğru değildir" denildi.

Gri ve yeşil pasaportların, Schengen alanına girmeden önce Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi'nden (ETIAS) ön onay alacağı iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

DMM, Avrupa Birliğinin resmi web sitesindeki açıklamayı hatırlatarak ETİAS seyahat yetkisi aranacak ülkelerin yer aldığı listede Türkiye'nni bulunmadığına dikkat çekti.

ETIAS seyahat yetkisi nedir?

Sınır güvenliğinin sağlanması, gümrük denetiminin güçlenmesi ve yolculara zaman kazandırmanın ana amaç olarak açıklandığı bu sistemde 18-70 yaş aralığındaki kişiler, belli bir ücret karşılığında gerekli seyahat belgelerini sisteme yüklüyor ve bir ön değerlendirme sürecinden geçiyorlar. Onaylanırsa giriş yapabilirken, ret alması durumunda bu kişi belirtilen AB ülkelerine giremiyor.

ETIAS seyahat yetkisi üç yıl veya başvuruda kullandığınız pasaportun süresi dolana kadar geçerli sayılıyor. Yeni bir pasaport alınması durumunda da bu 7 euroluk ETIAS'ı tekrar almanız gerekiyor.