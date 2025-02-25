Yeşil sahalardan siyaset sahnesine... AK Parti MKYK'sına giren Mesut Özil'den ilk açıklama geldi

Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil (36), AK Parti’nin 8. Olağan Genel Kongresi’nde Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) 43’üncü sıradan girdi.

AK Parti'nin yeni MKYK’sında İYİ Parti ve Gelecek Partisi’nden gelen isimler ile birlikte en çok konuşulan isimler arasında Mesut Özil de yer aldı.

Schalke 04, Real Madrid, Arsenal gibi dünya devlerinin formasını giyen, Türkiye’de ise Fenerbahçe ve Başakşehir’de oynayan Özil, Günaydın’a konuştu.

'Bize düşen görev...'

22 Mart 2023’te yeşil sahalara veda eden ve geçen pazar itibarıyla resmi olarak siyasete atılan Mesut Özil, “Bize düşen görev ülkemizin, milletin rüyalarını gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmak olacak” dedi.

Böyle onurlu bir göreve seçilmekten dolayı gururlu olduğunu ifade eden Özil, “Türkiye Yüzyılı sloganıyla yola çıkan bir ekibin parçası olmak heyecan verici. Sevdamız belli, davamız belli. Şimdi çok çalışma zamanı” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019'da dünyaevine giren Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinin nikah şahidi olmuştu.

Almanya Milli Takımı'nı bırakmıştı

Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte Mayıs 2018’de Londra’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmişti.

Bu fotoğraf Almanya’da bazı çevrelerin eleştiri nesnesi haline gelmişti. Bazı siyasetçiler, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın "Almanya'nın demokratik değerlerine bağlılıklarını" sorgulamışlardı.

Özil, bu tepkiler sonrası yaptığı açıklamada, ırkçılığa uğradığını belirterek, Almanya Milli Takım formasını giymeyeceğini açıklamıştı.