Yeşil sahalardan siyaset sahnesine... AK Parti MKYK'sına giren Mesut Özil'den ilk açıklama geldi
AK Parti’nin geçen pazar gerçekleştirilen 8. Olağan Kongresi’nde parti yönetimine giren eski futbolcu Mesut Özil, Türkiye gündeminin en çok konuşulan konularından biri olmuştu. Schalke 04, Real Madrid, Arsenal gibi dünya devlerinin formasını giyen Özil, AK Parti MKYK’sına girmesine ilişkin ilk açıklamasında “Sevdamız belli, davamız belli. Şimdi çok çalışma zamanı” dedi.
Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil (36), AK Parti’nin 8. Olağan Genel Kongresi’nde Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) 43’üncü sıradan girdi.
AK Parti'nin yeni MKYK’sında İYİ Parti ve Gelecek Partisi’nden gelen isimler ile birlikte en çok konuşulan isimler arasında Mesut Özil de yer aldı.
Schalke 04, Real Madrid, Arsenal gibi dünya devlerinin formasını giyen, Türkiye’de ise Fenerbahçe ve Başakşehir’de oynayan Özil, Günaydın’a konuştu.
'Bize düşen görev...'
22 Mart 2023’te yeşil sahalara veda eden ve geçen pazar itibarıyla resmi olarak siyasete atılan Mesut Özil, “Bize düşen görev ülkemizin, milletin rüyalarını gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmak olacak” dedi.
Böyle onurlu bir göreve seçilmekten dolayı gururlu olduğunu ifade eden Özil, “Türkiye Yüzyılı sloganıyla yola çıkan bir ekibin parçası olmak heyecan verici. Sevdamız belli, davamız belli. Şimdi çok çalışma zamanı” ifadelerini kullandı.
Almanya Milli Takımı'nı bırakmıştı
Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte Mayıs 2018’de Londra’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmişti.
Bu fotoğraf Almanya’da bazı çevrelerin eleştiri nesnesi haline gelmişti. Bazı siyasetçiler, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın "Almanya'nın demokratik değerlerine bağlılıklarını" sorgulamışlardı.
Özil, bu tepkiler sonrası yaptığı açıklamada, ırkçılığa uğradığını belirterek, Almanya Milli Takım formasını giymeyeceğini açıklamıştı.