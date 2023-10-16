Yeşil Sol Parti kongresinde Öcalan posteri açan zanlıya tutuklama
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) kongresinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan kişi tutuklandı.
Yeşil Sol Parti'nin 4'üncü Olağan Büyük Kongresi dün Ankara'da gerçekleştirilmişti. Kongrede PKK elebaşının posterini açtıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alınmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer zanlı A.Y. tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı.