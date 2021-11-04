'Yeşil sürdürülebilir kalkınma' çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Paris Anlaşması'na ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) onaylanması ile beraber Türkiye'nin iklim politikasında yeni bir döneme girildiğini ifade etti.

Türkiye'nin iklim politikasında öncelikle hayata geçirmesi gereken çalışmalar olduğunu belirten Akın, dünyada iklim değişikliği ile mücadelenin artık sadece Paris Anlaşması'nın taahhütleriyle sınırlı olmadığını, ülkelerin doğrudan "net sıfır emisyon" hedeflerinin bulunduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu'nun, 2019 Aralık'ta duyurduğu Avrupa Yeşil Düzeni adı altında ciddi bir paradigma değişikliğini içeren yeni bir yol haritası oluşturduğunu, bunun "yeni yeşil düzen" anlamına geldiğini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla yaptığımız her şeyi üretimi ve hizmetleri yeşil düzen ile uyumlu olacak şekilde hem Paris Anlaşması'na uygun hem 2050 yılı karbon net sıfır emisyon hedefinde olacak şekilde yeniden yorumlamalıyız. Bilimle ve akılla ilerlenmesi gereken yeni yeşil bir düzen kurmalıyız. Aksi takdirde ülkemiz, Akdeniz çanağında iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkelerin başında gelebilir."

İklim değişikliği yönetiminin temelinde, azaltma ile uyum ya da adaptasyon olmak üzere, iki boyutun bulunduğunu aktaran Akın, enerji sektörünün fosil yakıtlardan arındırılması, sanayide yenilenebilir enerji kullanımına geçilmesi, araçlarda yüzde 100 elektrifikasyona gidilmesi gibi uygulamaların azaltma planları arasında yer aldığını kaydetti.

İklimle oluşan yeni duruma adaptasyon sağlanması gerektiğini dile getiren Akın, yoğun yağışlar, seller veya kuraklıklar olacağını, bu durumda yerleşim yerlerini sellerden etkilenmeyecek, tarım politikasını kuraklığı dikkate alacak şekilde tekrar ele alınması gerektiğini vurguladı. Akın, tüm bu konuların acil eylem planları hazırlanarak yönetebileceğini anlattı.

"Türkiye, yeni bir kömür santrali yapmamalıdır"

CHP'li Akın, yeşil sürdürülebilir kalkınma üzerinde çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun süredir Türkiye'ye özel 'Yeşil Mutabakat' için çalışıyoruz. Bizim ülkemizin özgünlüğünü, dinamiklerini dikkate alarak Paris Anlaşması ile uyumlu ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarını da gözeten yeşil ve kalkınmacı bir politika üzerinde çalışıyoruz.

Türkiye'yi dünya ile entegre edecek, topluma refah sağlayacak, sanayimizin teknolojik gücünü artıracak, gençlere nitelikli istihdam sağlayacak yeşil sürdürülebilir kalkınma ana hedefimiz. Yeşil sürdürülebilir kalkınma için vaat değil, somut eylemler uygulanmalıdır. İktidar bu konuda acilen harekete geçmelidir. 2050 yılında 'karbon sıfır' taahhüdü verecek Türkiye'nin sanayi, hizmet ve enerji sektörlerinde katma değeri, istihdamı ve toplumun refahını da artıracak şekilde ne gibi politikalar izleneceğinin detaylı çalışmalarını yapıyoruz."

Türkiye'nin kömüre dayalı enerji politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akın, "Kömürden vazgeçmemiz için buradan azalan üretim kayıplarını karşılayacak yenilenebilir enerji yatırımlarını yapmamız gerekiyor. Ancak Türkiye'nin baz enerji yüküne de dikkat etmemiz gerekiyor. İşin sosyal boyutu da var. Bu dönüşümü kömür madenlerinde çalışan nüfusumuzu da mağdur etmeden yapmalıyız." görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin artık yeni bir kömür santrali yapmaması, yeni bir santral için onay ve ruhsat vermemesi gerektiğini kaydeden Akın, "Linyitle çalışan kömür santrallerinin iyileştirme yatırımları ivedilikle yapılmalıdır ki çevreye, insana ve doğaya daha az zarar versinler. Odağımız yenilenebilir enerji olmalıdır. Özellikle güneş ve rüzgar enerjileri ile enerji verimliliği olmalıdır." sözlerini sarf etti.