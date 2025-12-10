Yeşilçam'ın 'Coşkun'u hastaneye kaldırıldı

Göğen, vizyondaki son filminin Çanakkale'deki çekimlerinde üşüttükten sonra durumu ağırlaştı.

Zatürreye yakalanan usta oyuncunun üç gündür Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

Nefes almakta zorluk çekmeye başladı

Nefes almakta zorluk çekmeye başladığını anlatan Göğen, "KOAH hastalığı olduğu söylendi. Zatürreden sonra nefes borumda sorun oluşmuş, nefes alamamak da kalbe vuruyor. Şu an iyiyim, müşahede altındayım. Film çekildi, birtakım testler yapıldı. İlaç tedavisi uygulandı" dedi.

Taburcu olduktan sonra da sağlığına dikkat edeceğini ifade eden Göğen, doktorların önerisini uygulayacağını, bir süre ilaç tedavisine devam edeceğini kaydetti.