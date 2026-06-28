Yeşilçam'ın dev ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın en karizmatik isimlerinden, filmleri ile hafızalara kazınan Kadir İnanır son yolculuğa uğurlanıyor.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi. Törene İnanır'ın ailesi, akrabaları, hayranları, sinema ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katılırken, 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural gözyaşları içinde kısa bir konuşma yaptı.

En büyük vasiyeti "barış"

İnanır için 'Herkesin abisidir, oğludur, sevgilisidir' diyen Kural, usta oyuncunun en büyük vasiyetinin ise "barış" olduğunu söyledi.

Törene katılan Nur Sürer, Halil Ergün, Nuri Alço, Burak Deniz, Tamer Karadağlı, Perihan Savaş, Menderes Samancılar ve Nursel Köse de duygusal anlar yaşadı. İnanır'ın cenazesi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki anma töreninin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Bu kadar sevildiğini bilmiyordum"

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, usta ismin yıllar önce söylediği, "Ben öldüğümde Türkiye'de bütün evlerden cenaze kalkacak" sözlerini hatırlatarak, telefonlarının hiç susmadığını belirtti.

Levent İnanır, "Çok sevilen, çok özlenen bir insandı. Bu süreçte Bingöl'de ve Diyarbakır'da film çekimleri için bulundum. Sokakta yürümekte zorlanıyordum. Bu kadar sevildiğini ben de bilmiyordum" dedi.

"Kendisi de, kalbi de yorulmuştu"

Usta oyuncunun uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirten yeğeni "Direndi, hastane ve doktorlar elinden geleni yaptı. Ancak üst üste çok ağır sağlık sorunları yaşamıştı. Yaklaşık sekiz yıl boyunca büyük bir mücadele verdi. Çok yorulmuştu, çok yıpranmıştı. Geçirdiği üçüncü pıhtı atması ve akciğerindeki sorunlar onu oldukça zorladı. Kendisi de yorulmuştu, kalbi de yorulmuştu. Mekanı cennet olsun" dedi.