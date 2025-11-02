Yeşilçam’ın usta ismi Engin Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının usta isimlerinden Engin Çağlar için Şişli Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Çağlar’ın cenaze törenine, sinema dünyasından Ediz Hun, Nuri Alço, Teoman Ayık, Murat Arkın, İskender Doğan, Ali Rıza Binboğa ve çok sayıda sanatçı ile sevenleri katıldı.

Usta oyuncunun oğlu Eser Çağlar, babasının ölümüyle ilgili olarak, “Motor kazası tüm Türkiye için felaket, bu kez bizi buldu. Sapasağlam bir adamdı, hâlâ film çekebilecek enerjisi vardı. Son ana kadar hayatı dolu dolu yaşadı. Kötü bir final oldu, biz buna üzülüyoruz” dedi.

“Türkiye sineması büyük bir jönünü kaybetti”

Sanatçı Ali Rıza Binboğa, törende yaptığı konuşmada, Çağlar’ın kişiliği ve kazanın ardından yaşanan acıya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Kibir bilmeyen, halktan, kültürlü bir sanatçıydı. Motosikletlerin trafikte yarattığı kaosu konuşmuştuk, ‘Buna dikkat edelim’ demiştik. O kazayla aramızdan ayrıldı. Sinemanın antik döneminin en önemli jönünü kaybettik. Böyle kültürel değerleri kazalarla kaybetmemeliyiz.”



