Yeşilçam'ın usta oyuncusu Gülümser Gülhan vefat etti
Türk sinemasının önemli isimlerinden Gülümser Gülhan, Postacı filmindeki 'Petra' rolüyle hafızalarda kaldı. Ünlü oyuncu, 1980'li yılların tanınan yapımlarında yer alarak sinemaseverlerin gönlünde taht kurmuştu. Acı haber, Film-San Vakfı tarafından duyurulurken, eşi Ahmet Gülhan da acısını paylaştı.
Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından Postacı filminde canlandırdığı 'Petra' karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu Gülümser Gülhan, yaşamını yitirdi. Gülhan, Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol almıştı.
Sanatçının vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncu H. Gülümser Gülhan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
"Yarım asırlık eşimi kaybettim"
Eşi, tiyatro sanatçısı Ahmet Gülhan da acı haberi duyurarak, "Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur" sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.
Gülümser Gülhan kimdir?
Gülümser Gülhan, tiyatro sanatçısı Ahmet Gülhan'ın eşidir. Mesela Muzaffer (1987), Davacı (1987) ve Postacı (1984) filmleriyle tanınmıştır. Özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı Postacı filminde Erdal Özyağcılar'ın (Latif) eşi Petra rolü ile hatırlanmaktadır.