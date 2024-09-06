Yeterince kaynak ayrılmıyor! Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli kentler için yeterli niyet yok!

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan 2024 yılı yatırım programına yönelik eleştirilerde bulundu.

Görür, Türkiye’nin deprem dirençli bir ülke haline gelmesi için ayrılan bütçelerin yetersiz olduğunu vurgulayarak, yönetimlerin bu konuda daha kararlı adımlar atmadığını düşündüğünü ifade etti.

"Türkiye'yi deprem dirençli bir ülke yapma konusunda yeterli bir niyet yok"

2024 yılı için merkezi yönetim bütçesinden ayrılan ödenekler kapsamında yatırım ve cari harcamalara yer verildiği açıklandı. Ancak Prof. Dr. Naci Görür, bu bütçede ülkeyi deprem dirençli hale getirecek projelere yeterince kaynak ayrılmadığını düşündüğünü belirtti.

"Bu programda yöneticilerimizin, Türkiye'yi deprem dirençli bir ülke yapma konusunda yeterli bir niyeti olmadığını anlıyorum" diyen Görür, mevcut yatırımların, özellikle yapı güçlendirme ve kentsel dönüşüm projelerine yönelik ciddi eksiklikler barındırdığını vurguladı.

Halkın talebi ve bilinç seviyesi

Görür, deprem güvenliği konusunda halkın bilinçlenmesi gerektiğini ve halkın talep ettiği bir gündem oluşturulmasının önemini belirtti. Görür, özellikle Kahramanmaraş ve diğer büyük depremlerden sonra, halk arasında bu konuda artan taleplerin yöneticilerin politika ve bütçe kararlarında daha büyük rol oynaması gerektiğini ifade etti.

Görür'ün konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

* T. C. Cumhurbaskanligi Strateji ve Bütçe Başkanliginin 2024 yılı yatırım programında merkezi yönetim butcesinden yatırım nitelikli harcamalar ve cari nitelikli harcamalar için ödenek tahsis etmiş. Pek anladığım konu değil ama bu bütçeden bizim yöneticilerimizin bu memleketi DEPREM DİRENÇLİ bir ülke yapmaya niyetlerinin olmadığını anlıyorum. Halkımın böyle bir talebi var mı?