YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir bilet fiyatı

Yüksek hızlı tren (YHT) bilet fiyatları zamlandı. Bu yıl ilk olarak ocak ayında yüzde 20 zamlanan YHT bilet fiyatları, mart ayında yüzde 10, nisan ayında yüzde 15 zamlanmıştı. Son zamla YHT bilet fiyatlarına yüzde 30 artış yapıldı. Son düzenlemenin ardından Ankara-İstanbul arası için YHT bilet fiyatları 195 Türk lirası oldu. Aralık 2021'de ise bu sefer için 84 Türk lirası ücret belirlenmişti.

İl il YHT bilet fiyatları

Ankara-İstanbul

Ankara’dan hareket eden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni sırasıyla Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı duraklarına uğramaktadır.

Ankara’dan sabah 06.00’da ve İstanbul’dan(Söğütlüçeşme) sabah 06.05’te hareket eden ‘Ekspres YHT’ler yalnızca Eskişehir ve Pendik ara duraklarından yolcu almakta olup seyahat süresi yaklaşık 25 dakika daha kısadır.

Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) için YHT bilet fiyatı 195 TL'dir.

Ankara-Eskişehir

Ankara-Eskişehir parkurunda işleyen trenler Eryaman ve Polatlı duraklarına uğramaktadır. Seyahat süreci 1 saat 26 dakikadır.

Ankara-Eskişehir için YHT bilet fiyatı 85 TL'dir.

Ankara-Konya

Ankara-Konya-Ankara hattında işleyen trenler Eryaman, Polatlı ve Selçuklu duraklarına uğramaktadır. Seyahat 1 saat 49 dakika sürmektedir.

Ankara-Konya için YHT bilet fiyatı 87 TL'dir.

Ankara-Karaman

Ankara-Karaman-Ankara hattında işleyen trenler Eryaman, Polatlı, Selçuklu, Konya ve Çumra duraklarına uğramaktadır. Seyahat 2 saat 49 dakika sürmektedir.

Ankara-Karaman için YHT bilet fiyatı 132 TL'dir.

İstanbul-Konya

İstanbul-Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Treninin durakları sırasıyla Halkalı, Bakırköy, Söğütlüçeşme, Bostancı, Pendik, Gebze, İzmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, Selçuklu ve Konya’dır. Seyahat süresi yaklaşık 5 saattir.

İstanbul-Konya için YHT bilet fiyatı 235 TL'dir.

İstanbul-Karaman

İstanbul-Karaman-İstanbul Yüksek Hızlı Treninin durakları sırasıyla Söğütlüçeşme, Bostancı, Pendik, Gebze, İzmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, Selçuklu, Konya, Çumra ve Karaman’dır. Seyahat yaklaşık 6 saat sürmektedir.

İstanbul-Karaman için YHT bilet fiyatı 292 TL'dir.