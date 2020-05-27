YHT seferleri yarın başlıyor
COVID-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen YHT seferleri yarın başlıyor.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, 28 Mart 2020'de ara verilen YHT seferleri yarın itibariyle yeniden başlayacak.
İki ay sonra ilk sefer saat 07.00'de Ankara-İstanbul arasında yapılacak.
Yüzde 50 kapasiteyle çalışacak
Yüksek Hızlı Tren (YHT), yüzde 50 kapasiteyle çalışacak ve Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde 16 sefer yapılacak.
Sefer saatini bekleyecek yolcular için ayrılan yerlerde sosyal mesafe ve izolasyon kuralları uygulanacak.
Gar, istasyon ve trenlerde maske takılması zorunlu olacak.
Ayrıca tren içinde seyahat sırasında ise yine sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çapraz sistemle oturulacak.