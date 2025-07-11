Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut yaşamını yitirdi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun." açıklamasıyla Yiğit Bulut'un ölüm haberini duyurdu.

Peki Yiğit Bulut Kimdir? Kaç yaşındaydı? Hastalğı neydi? Neden hayatını kaybetti?

Yiğit Bulut kimdir?

Yiğit Bulut 1972 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Bulut, Galatasaray Lisesi'nde ve Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını da Paris'te bulunan Sorbonne Üniversitesi'nde yaptı.

Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu yaptı. Radikal, Vatan, Referans ve Star gazetelerinde ise köşe yazarı olarak görev aldı.

CNN Türk'te yayımlanan Parametre ve Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi.

Öte yandan Bulut, Doğuş Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalıştı.

2009 yılında Habertürk TV'de "Sansürsüz" isimli tartışma programını sundu.

2010 senesinde Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi. 3 Ocak 2012 tarihinde ise Ciner Medya Grubu tarafından işine son verildi. Aynı zamanda Gazete Habertürk'teki köşesinden yayınladığı yazılarına da son verilmiş oldu.

Başbakanlık başdanışmanı olarak atandı

Bulut, Star Medya Grubu ile anlaştı ve 24 TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi. Star Gazetesi'nde de yazmaya başladı.

2013 yılındaysa Başbakanlık Başdanışmanlığı'na atandı. Bulut, bu atamadan sonra medyadaki görevlerinden ayrıldı.

2014'te ise yeni bir kararname ile cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına atandı. Yiğit Bulut iyi derecede ingilizce ve fransızca biliyordu. Aynı zamanda bir çocuk babasıydı.

Yiğit Bulut'un bir süredir hastanede tedavi gördüğü ve ciddi bir hastalıkla mücadele ettiği açıklanmıştı.