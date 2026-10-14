YİK toplantısı sona erdi: İsrail'in saldırıları ele alındı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'ya yönelik adımları ile Suriye'ye ilişkin gelişmeler ele alınırken, Türkiye'nin bölgesel barış ve güvenliği merkeze alan dış politika yaklaşımına vurgu yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İletişim Başkanı Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulumuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Toplantıya Sayın Cumhurbaşkanımızın yanı sıra kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulumuzun gündeminde, bölgemizde ve dünyadaki son gelişmeler yer aldı.
Toplantıda bölgemizde sancılı günler yaşandığı, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılardan sonra şimdi de Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonlara giriştiği, ayrıca İsrail'in Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı.
Pakistan ve Suudi Arabistan’la birlikte Mekke’de imzaladığımız Ortak Savunma Anlaşması’yla kardeş ülkelerle dayanışmamızı güçlendirdiğimizin ortaya konulduğu toplantıda, tahriklere kapılmadan, sağduyu ve serinkanlılıkla süreçleri yönettiğimiz ifade edildi.
Toplantıda, Türkiye’nin dış politikalarındaki adımlarında bölgesel barışı ve güvenliği merkeze alarak hareket ettiği belirtildi.”