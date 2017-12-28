Yılbaşı gecesi İstanbul'da 37 bin polis görev yapacak

28 Aralık 2017

İstanbul'da Taksim ve Beşiktaş'ın ardından Şişli'de de yılbaşı kutlamalarının güvenlik gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin, kent genelinde alınan önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Halkın yılbaşını huzur içinde kutlaması için her türlü tedbirin alındığını söyleyen Şahin, yılbaşı gecesi 37 bin polis ve 4 bin jandarmanın görev başında olacağını, güvenlik birimlerinin tam kadro çalışacağını belirtti.

Şahin, "Sadece yılbaşının güvenlik boyutu yok, her türlü sağlık, trafik tedbirleri alınmıştır. Bu tedbirler yerli ve yabancılar için geçerli" diye konuştu.

Vali Şahin, "Elimizden gelen bütün tedbirleri alarak vatandaşımızın huzurunu, rahatını ve aileleriyle birlikte mutlu bir şekilde yılbaşını idrak etmelerini hedefliyoruz. İnşallah bunu da sağlayacağız" dedi.

Kaynak: Reuters