Yılbaşı konseri için Kıbrıs'a giden ünlü rapçi Reckol tutuklandı

Kıbrıs’ta yılbaşı konseri vermek için adaya giden ünlü rapçi Reckol (Recep Eker), uyuşturucu madde bulundurmak suçundan gözaltına alındı. Kıbrıs polisinin yaptığı araç aramasında, Reckol’un aracında yasa dışı uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan ünlü rapçi, sorgusunda suçunu kabul ederek, son dört yıldır uyuşturucu kullandığını ve Türkiye'de doktor kontrolünde bazı ilaçlar kullandığını belirtti. Ancak, bu açıklama suçlamalardan kurtulmasına yetmedi.

Kıbrıs polisi, Reckol’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu bulundurmak ve ilgili yasaları ihlal etmek suçlamalarıyla işlem yaptı.