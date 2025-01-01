Yılbaşı kutlamasındaki havai fişek balkona düştü, mobilyalar yandı!
Bursa'da yeni yıla havai fişekli kutlamayla girmek isteyen bazı kişiler, aynı sitede bulunan bir evin yanmasına neden oluyordu. Atılan havai fişeğin balkona düşmesi sonucu mobilyalar yanmaya başladı. Daire sakini güçlükle alevleri söndürdü.
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayanlar, yeni yıla girilirken havai fişek patlattı.
Dairelere doğru yönelen havai fişeklerden çıkan patlama kıvılcımları, vatandaşların üzerine geldi.
Bir dairenin balkonuna düşen fişek bir anda alev topuna döndü. Balkondaki mobilyaların yandığı görülürken, daire sakini alevleri söndürdü.