Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?
Yılbaşı tatili için bekleyiş başladı. Yılbaşı kısıtlamalarının açıklanmasının ardından vatandaşlar, yılbaşı tatilinin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. 31 Aralık gecesiyle birlikte 2020 sona ererken, yılbaşı tatili de başlamış olacak. Peki yılbaşı tatili kaç gün sürecek?
Yılbaşı heyecanı her yıl olduğu gibi yine vatandaşları sardı. Bu yıl pandemi nedeniyle farklı bir şekilde yaşanacak yılbaşı tatili, koronavirüs etkisinde geçecek. Bu süreçte vatandaşlar yılbaşı tatilini evlerinde geçirecek. Peki yılbaşı tatili kaç gün olacak? Kabine Toplantısı sonrasında yılbaşı tatili ile ilgili detaylar belli oldu.
2020'nin son günü olan 31 Aralık bu yıl perşembe gününe denk geliyor. 1, 2, 3 Ocak günleri ise tatil olarak geçirilecek. Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre 31 Aralık Perşembe günü saat 21:00'den 4 Ocak saat 05:00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Yılbaşı tedbirlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
14 Aralık'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılbaşı tedbirlerini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçte tedbirleri sıkı bir şekilde devam ettireceğiz. Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık Perşembe saat 21.00’den, 4 Ocak saat 05.00’e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır. Sağlık Bakanımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı bu hususun süratle neticelendirilmesi hususunda görevlendirdim. Mevcut uygulamalarla ilgili ihtiyaç duyulacak sıkılaştırma veya normalleşme adımlarını istediğimiz anda atma imkanına sahibiz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çoğunun bizden daha kötü durumda olması Türkiye’nin salgınla mücadelede geride değil, tam tersine ileride olduğunun işaretidir." ifadelerini kullandı.