Yılbaşında hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?

Yılbaşına çok az bir süre kala tatil planı yapacaklar hava durumuna odaklanmış durumda... Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi sitesini sık sık kontrol ediyor. İşte 31 Aralık hava durumu...

Yılbaşında hava nasıl olacak?

31 Aralık 2025 tarihli hava durumu haritasına göre, Türkiye genelinde oldukça soğuk ve yağışlı bir yılbaşı günü bekleniyor. Doğu ve iç kesimler kar yağışının etkisi altındayken, kıyı bölgelerinde yağmur hakim.

İstanbul'da çok bulutlu ve yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların gündüz 5 derece, gece ise 3 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Ankara yılbaşına kar yağışı altında girmeye hazırlanıyor. Hava oldukça soğuk. Sıcaklık değerleri gündüz 3 derece, gece ise 0 derece olarak görülüyor.

İzmir ise diğer büyük illere göre daha ılıman ancak yağışlı. Kuvvetli sağanak yağış beklenirken sıcaklığın gündüz 11 derece, gece ise 5 derece olması tahmin ediliyor.