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Yılbaşında İstanbul'da 215 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yılbaşı gecesi alınan önlemler kapsamında, 215 şüpheli gözaltına alındı.

Yılbaşında İstanbul'da 215 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde yılbaşı gecesi yapılan çalışmalarda, 23 bin 476 kişi, Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. 

Sorgulama sırasında 215 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 156'sı hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise çeşitli suçlara karıştıkları ya da üzerlerinde suç aleti taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin üst aramasında ise 35 silah ele geçirildi. 

Öte yandan şikayet üzerine taciz iddiasıyla 3 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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