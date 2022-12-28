Yılbaşında İstanbul'da alınacak güvenlik tedbirleri açıklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin, asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda kentte güvenlik tedbirleri alındı.

Bu kapsamda, yeni yıl programları dolayısıyla insan yoğunluğunun artabileceği konaklama tesisleri, eğlence mekanları, restoran, kafe ve benzeri yerlerde etkin, yoğun ve sürdürülebilir denetimler gerçekleştirilecek ve görevli personel sayısı artırılacak.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, havalimanları, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, kutlama gerçekleştirilen meydan ve alan ile eğlence yerlerinde güvenlik birimlerince tedbirler alınacak. Yeni yıla girileceği sırada vatandaşların kutlama yapabileceği alan, meydan ve mekanlarda tedbirler artırılarak uygulanacak.

Eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacak

İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek acil servis hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca (İtfaiye Daire Başkanlığı) yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacak.

Belediye, emniyet ve jandarma personelince yılbaşı nedeniyle görevlerin aksamaması için en üst seviyede tedbir alınarak nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecek.

Trafik, zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecek.

Telefon arızaları ile elektrik, su, doğal gaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacak.