Yılbaşını 28 bin kişi havada karşıladı

01 Ocak 2018

Enuygun.com ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden (DHMİ) alınan verilere göre, yeni yılın ilk saatinde üst geçişler hariç 163 uçak gökyüzü semalarında seyretti ve yaklaşık 28 bin yolcu 2018'i havada karşıladı.

Yeni yılın ilk saatlerindeki uçuşları genellikle tek başına yolculuk edenlerin tercih ettiğini söyleyen Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, şunları söyledi:

"Enuygun.com üzerinden yeni yıl için bilet satın alanların yüzde 79'u tek başına yolculuk eden kişiler... Aile olarak seyahat edenlerin yüzde 3'ünü ise çocuklu yolcular oluşturdu. Enuygun.com verilerine göre, yeni yılın ilk saatlerinde havada olanlar yurt içinde en çok İstanbul, İzmir, Ankara, Adana ve Antalya'ya uçarken, yurt dışında ise Almanya, Ukrayna ve Moldova'ya gitti. Sırasıyla yurt dışında en çok uçulan ilk 5 şehir Frankfurt, Kiev, Kşinev, Düsseldorf ve Lviv oldu. Bilet satın alanların yüzde 79'u mobil uygulamayı seçerken, yüzde 21'lik kısım ise bilgisayarı tercih etti"

Kaynak: AA