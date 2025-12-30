Yılbaşını kana bulayacaklardı! DEAŞ soruşturmasında 110 gözaltı

Dün Yalova'da DEAŞ ile yaşanan çatışmada 3 polis şehit olurken, operasyon büyüdü. Soruşturma kapsamında 114 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 110 şüpheli yakalandı.

Yılbaşını kana bulayacaklardı!

Operasyona ilişkin açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınanlardan 41'inin Yalova'daki saldırı ile bağlantılı olduklarını ve yılbaşında da benzer saldırı girişiminde bulunmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Başsavcılık DEAŞ üyesi M.Y.'in illegal ders/sohbet etkinlikleri düzenlediğini, taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmaları yaptığını, fitre, zekat ve infak adı altında para toplayıp Suriye'deki bağlantılarına gönderdiğini belirledi.

41'i Yalova saldırısı ile bağlantılı

Sosyal medya platformlarını da propaganda için kullanan 32 şüpheli, Yalova'daki saldırıyla bağlantılı 41 şüpheli, DEAŞ'la bağlantılı 13 şüpheli, sosyal medyada örgüt yanlısı paylaşım yapan 14 şüpheli ve çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen 15 şüpheli tespit edilirken, 114 adrese yapılan baskında 110'unun yakalandığı bildirildi.

Ankara ve Bursa'da operasyon

DEAŞ üyeleri Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, DEAŞ soruşturmalarında ele geçen dijital materyal çözümlemeleri sonucu, terör örgütünün içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatta bulundukları tespit edilen 11'i yabancı uyruklu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bursa'da da Orhangazi ilçesinde belirlenen çok sayıda ev ve iş yerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Dün Yalova'da bir adrese baskın düzenleyen emniyet güçleri, DEAŞ üyeleri ile çatışmış, çatışmada üç polis şehit olmuş sekizi polis, biri bekçi dokuz kişi de yaralanmıştı.

Altı teröristin ise etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.